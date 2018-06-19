Выбор НЕредактора: любимая косметика актрисы Марии Шумаковой

УХОД ЗА КОЖЕЙ

Маст-хэвом этого сезона я могу назвать масло зародышей пшеницы. Оно быстро восстанавливает кожу после тяжелого рабочего дня и имеет антиоксидантные и омолаживающие свойства. Более того, в нем содержится большое количество витаминов, например, В1, Е, А, D. Интересно, что из всех известных косметических масел масло пшеницы имеет в составе один из самых важных для кожи витаминов — витамин Е.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Из декоративной косметики мой фаворит — бренд Shiseido. Средства для бровей я приобретаю из линейки Bobbi Brown, а румяна — у Sisley. В качестве праймера я использую дневную сыворотку Berezka Lab.

ПАРФЮМ

Мне нравится аромат Alexandria II Xerjoff, посвященный арабским парфюмерным традициям. В нем чувствуется потрясающая восточная сказка: все благодаря характерным ноткам лаванды, корицы, мускуса и ванили.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Для волос я использую средства израильского бренда Moroccanoil и шампуни Chi. Последние хорошо воздействуют на волосы, они мягкие и обеспечивают нежный сбалансированный уход.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Я обожаю натуральное кокосовое масло без добавок. Это универсальное средство, которое выполняет сразу несколько функций: заменяет обычный увлажняющий лосьон и отлично подходит для снятия макияжа. Кроме того, оно снимает раздражение и придает свежесть и сияние коже.