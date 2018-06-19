Ещё
Выбор НЕредактора: любимая косметика актрисы Марии Шумаковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбор НЕредактора: любимая косметика актрисы Марии Шумаковой 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
УХОД ЗА КОЖЕЙ
Маст-хэвом этого сезона я могу назвать масло зародышей пшеницы. Оно быстро восстанавливает кожу после тяжелого рабочего дня и имеет антиоксидантные и омолаживающие свойства. Более того, в нем содержится большое количество витаминов, например, В1, Е, А, D. Интересно, что из всех известных косметических масел масло пшеницы имеет в составе один из самых важных для кожи витаминов — витамин Е.
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Из декоративной косметики мой фаворит — бренд Shiseido. Средства для бровей я приобретаю из линейки Bobbi Brown, а румяна — у Sisley. В качестве праймера я использую дневную сыворотку Berezka Lab.
ПАРФЮМ
Мне нравится аромат Alexandria II Xerjoff, посвященный арабским парфюмерным традициям. В нем чувствуется потрясающая восточная сказка: все благодаря характерным ноткам лаванды, корицы, мускуса и ванили.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Для волос я использую средства израильского бренда Moroccanoil и шампуни Chi. Последние хорошо воздействуют на волосы, они мягкие и обеспечивают нежный сбалансированный уход.
УХОД ЗА ТЕЛОМ
Я обожаю натуральное кокосовое масло без добавок. Это универсальное средство, которое выполняет сразу несколько функций: заменяет обычный увлажняющий лосьон и отлично подходит для снятия макияжа. Кроме того, оно снимает раздражение и придает свежесть и сияние коже.
SNCmedia.ru: последние новости
«Жирные» мифы о правильном питании 3 очень-преочень летних рецепта с мягким сыром Антитренды лета 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После его измены хочу лечь и умереть»17
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини9
Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым4
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение