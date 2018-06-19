Чем коричневые яйца отличаются от белых

В магазинах зачастую предлагают огромный выбор куриных яиц, которые отличаются по размеру, сорту, цвету и цене. Часто покупатели теряются в выборе, поскольку никогда не интересовались в чем именно заключаются различия между магазинными яйцами и все чаще люди верят мифам об этом продукте. Как оказалось, в выборе яиц нет ничего тяжелого, а разложить по полочкам все их категории помогли эксперты.

Большинство граждан считает, что белые и коричневые яйца имеют существенные различия, а несут их фабричные и домашние куры соответственно. Однако в действительности разница непосредственно в цвете зависит исключительно от цвета самой курицы,. Кроме того, имеются породы, способные воспроизводить пятнистые продукты или даже голубые. Такие куры считаются редкостью на фермах, и именно поэтому подобные яйца тоже выступают диковинкой.

Объемы питательных веществ в яйцах белого и коричневого цветов практически идентичны, поэтому их внешний вид никак не влияет на полезность продукта. Однако иногда сама скорлупа может казаться тверже или тоньше, что зависит только от возраста курицы. Считается, что молодые куры несут яйца с более твердой скорлупой, а с возрастом она истончается. В отдельных случаях коричневые яйца могут обходиться несколько дороже лишь по той причине, что куры, которые их снесли, требовали более значительные объемы корма из-за своих размеров. На яйца любого цвета непременно должен иметься штамп производителя, где указывается масса полезной информации. Например, первая цифра обычно передает категорию продукта, затем следует указание страны и непосредственно код фабрики. Дату, как правило, наносят отдельно.

На яйце порой можно встретить указание «с» или «д», что вызывает сокращением слов столовое или диетическое. В первом случае яйцо будет более зрелое, а во втором яйца, как правило, самые свежие, то есть их «возраст» составляет порядка 7 суток.

Категория, к которому относят яйцо, говорит о его массе, но отнюдь не качестве. Например, третья категория отбирает самые маленькие яйца от 25 до 44,9 г, а во вторую подходят товары с массой от 45 до 54,9 г, когда к первой относят яйца весом 55-64,9 г. Есть этот продукт отборной категории с весом до 75 г, а аномально большим куриным яйцам всегда присваивается высшая категория. В рецептах, как правило, указывают яйца третьей категории, чья масса равна примерно 40 г.

Домашние яйца являются лучше магазинных только потому, что куры во дворах питаются значительно лучше. Поэтому такие яйца имеют яркий желток, но их нельзя отличить от остальных только по скорлупе, а купить такой продукт зачастую можно только на рынке.