10 верных способов испортить блюдо в мультиварке

Сложные блюда В мультиварке нагревательные элементы располагаются на дне и иногда в крышке, поэтому при приготовлении блюд со множеством ингредиентов — рагу или соусов — в нижнюю часть чаши нужно выкладывать продукты, требующие длительной термической обработки, например, мясо или бобовые. Не перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока блюдо будет почти готово. И не перегружайте прибор: продукты вместе с водой должны занимать не более 2/3 чаши!Обжарка мяса Даже на самом интенсивном режиме максимальная температура в чаше мультиварке не превышает 160-170 градусов. Для быстрой обжарки мяса и образования аппетитной корочки этого недостаточно. Без предварительной обжарки на сковороде или панировки мясо в мультиварке никогда не получится жареным. Чтобы сохранить сочность и аромат котлет, отбивных или филе, обваляйте их в муке или панировачных сухарях, слегка подержите на сковороде и лишь потом перекладывайте в чашу мультиварки. Приготовление курицы Обжаривать курицу в мультиварке лучше всего без кожи — аппетитной и хрустящей она не станет и только испортит вид блюда. При этом птица, тушеная или томленая в бульоне или соусе, получается просто великолепно — главное, срезать с нее излишки жира и выдержать при правильном режиме. Подливы и соусы Если вы решили добавить в блюдо алкоголь, например, красное вино, держите крышку открытой для выпаривания паров спирта — иначе еда приобретет неприятный кислый вкус. Мясо в винном соусе готовят в режиме томления на низком температурном режиме — и время приготовления блюда соответственно увеличивается. Сливки, сметану и другие молочные продукты не следует добавлять в общую массу раньше, чем за полчаса до окончания программы — иначе белок свернется. Приправы При приготовлении блюд в мультиварке приправы и соль нужно добавлять в самом конце, даже если в рецепте сказано обратное. Если вы приправите еду слишком рано, от аромата и вкуса пряностей не останется и следа. Овощи Кабачки, баклажаны, лук и грибы отдают много жидкости во время обжарки. Если держать мультиварку закрытой, блюдо получится водянистым. Обжаривайте сочные овощи на максимальной температуре с открытой крышкой. МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В мультиварке можно приготовить любое блюдо. Ну или почти любое… Профессиональные повара не советуют использовать мультиварку для варки макаронных изделий. В этом приборе их невозможно довести до состояния al dente (альденте), при котором максимально сохраняется их форма и вкус. Макароны гарантированно разварятся, превратившись в кашу.

Неправильный выбор режима Если вы приобрели мультиварку с минимальным набором функций, это вовсе не означает, что вы ограничены этими несколькими предусмотренными производителем режимами. Вы можете менять программы в зависимости от типа продуктов и личных предпочтений. Боитесь пересушить постное мясо? Используйте функцию с максимальной температурой для быстрой обжарки, а затем доведите его до готовности на режиме «Тушение». Любите нежные говяжьи ребрышки? Выберете кусочки с хорошей прослойкой жира и готовьте их на низкой мощности в течение 1,5-2 часов. Не открывайте крышку! Как бы ни был велик соблазн проверить готовность блюда и лишний раз его перемешать, позвольте вашей мультиварке сделать свое дело. Не заглядывайте в чашу — с каждым открытием крышки из нее уходит жар, и температура приготовления блюда снижается. При выпекании десертов в мультиварке крышку прибора нельзя открывать до окончания программы. Не готовьте слишком долго! Безусловно, это очень удобно — закинуть все продукты в чашу и заниматься своими делами, пока чудо-кастрюлька готовит обед. Но у каждого блюда есть свой предел температурной обработки.

По истечении времени, указанного в рецепте, еда или пригорает, или становится засушенной и безвкусной, поэтому процесс приготовления все же стоит держать под контролем.