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Подпорки для томатов — чтобы лишний раз не пришлось их подвязывать
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Подпорки для томатов — чтобы лишний раз не пришлось их подвязывать 

7dach.ru 31 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Добрый день! Огород у нас небольшой и практически в центре города. Выращиваем мы томаты, тыкву Хоккайдо и зелень: петрушку, укроп. Раньше мы подвязывали томаты к деревянным подпоркам тряпочками. Но такой способ мне не нравится: нет возможности ездить часто на дачу и подвязывать помидоры. Да и смотрится всё это некрасиво. В Интернете я увидела ролик, в котором видно, как одна женщина в Черниговской области ставит подпорки для томатов. Идея мне понравилась. К прутам арматуры привариваются кольца (в кольцах разрыв для заведения стебля). Сделали мне такие подпорки, и пользуюсь ими уже лет 5.
Подпорка для томатов
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