Подпорки для томатов — чтобы лишний раз не пришлось их подвязывать

Добрый день! Огород у нас небольшой и практически в центре города. Выращиваем мы томаты, тыкву Хоккайдо и зелень: петрушку, укроп. Раньше мы подвязывали томаты к деревянным подпоркам тряпочками. Но такой способ мне не нравится: нет возможности ездить часто на дачу и подвязывать помидоры. Да и смотрится всё это некрасиво. В Интернете я увидела ролик, в котором видно, как одна женщина в Черниговской области ставит подпорки для томатов. Идея мне понравилась. К прутам арматуры привариваются кольца (в кольцах разрыв для заведения стебля). Сделали мне такие подпорки, и пользуюсь ими уже лет 5.

Подпорка для томатов

Без урожая не останемся

Наши томаты в прошлом году

Посадки этого года