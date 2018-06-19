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Сырный фестиваль пройдет в Тульской области
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Сырный фестиваль пройдет в Тульской области 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Основные мероприятия пройдут в субботу 7 июля.
Гости фестиваля узнают много нового о культуре и традициях потребления сыра в разных странах. Какая на вкус кухня Сирии, какие легенды у сыров с солнечного Кипра, что значат сыры для Французской республики. В качестве участников фестиваля выступят ведущие эксперты сыроделия.
Поддержкой теории станет практика в виде дегустации более 40 видов сыра из Франции, Швейцарии, Италии, Кипра, Сирии, России. Посетив сыроварню «Ясно Поле», можно будет отведать яснопольские сыры и изучить процесс создания уникального продукта. Желающие будут готовить сирийский шанклиш, лепить кнолле и жарить кипрский халлуми.
Насыщенная программа фестиваля с участием приглашенных сыроделов будет интересна как любителям, так и профессионалам. Мы обсудим такую актуальную тему как развитие агротуризма и сыроварен, узнаем нюансы искусства созревания сыров аффинаж.
8 июля предполагается более релаксовая программа перед трудовой неделей с индивидуальными и групповыми мастер-классами за отдельную небольшую плату.
Билет на фестиваль стоит 500 рублей. Дети до 12 лет проходят бесплатно. На потраченные 500 рублей вы можете купить яснопольские сыры на ваш вкус, то есть стоимость билета = сыру.
Регистрация и все подробности на сайте cheese-fest.ru
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