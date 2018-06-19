6 способов победить изжогу подручными средствами

Для борьбы с приступами жжения в эпигастральной области или в горле существуют лекарства-антациды, но что делать, если изжога появилась, а медикаментов поблизости нет? Самые эффективные способы справиться с изжогой: Теплая вода. При изжоге полезно выпить стакан теплой кипяченой воды — строго маленькими глотками и в положении стоя или сидя. Минералка без газа. Тот же принцип действия: осторожно, держа корпус тела вертикально, выпиваем стакан негазированной минеральной воды. Молоко. Чашка молока эффективно купирует изжогу. Картофель. Съешьте две-три небольших картофелины или выпейте свежеотжатый сок одной-двух картофелин. Лечебный эффект в этом случае дает крахмал. Жвачка. В процессе жевания выделяется больше слюны, разбавляющей желудочный сок и снижающей тем самым интенсивность симптоматики изжоги. Йогурт и мед. Для избавления от изжоги нужно съесть 2-3 столовые ложки натурального йогурта и выпить стакан воды, разведя в нем 2 чайных ложки меда. Напомним, основными причинами изжоги являются регулярное переедание, обострение заболеваний ЖКТ, употребление очень кислых продуктов, прием некоторых лекарств. Если изжога держится длительное время, нужно не бороться с нею, а немедленно отправляться на прием к врачу. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был найден лучший способ употреблять опасные для фигуры калорийные продукты.