Польза ежевики для здоровья 

Фото: Pixabay/MeditationsПольза ежевики для здоровьяЕжевика может служить дополнением к любой диете. Она содержит необходимые питательные вещества и антиоксиданты.

Родиной ежевики является Европа, но фермеры выращивают ее по всему миру.

Вот польза, которую люди могут получить, употребляя ежевику:

Витамин С Ежевика содержит высокий уровень витамина С. Одна порция в 100 граммов (г) содержит 35% от рекомендованной суточной нормы витамина C. Люди не могут синтезировать витамин С, поэтому важно включать его в состав здоровой диеты.

Витамин С участвует в синтезе белка и необходим организму для производства коллагена и некоторых нейротрансмиттеров. Эти процессы жизненно важны для многих функций организма, включая заживление ран. Витамин С также обладает антиоксидантными свойствами и участвует в функционировании иммунной системы.

Источник волокна

100 г ежевики содержат 14% волокна. Волокно — это тип углеводов, который организм не может разрушить на мелкие молекулы сахара, как это происходит с другими углеводами. Волокно играет решающую роль в регулировании уровня сахара в крови. Существует два типа волокон, растворимых и нерастворимых.

Растворимые волокна растворяются в воде и связаны с понижением уровня сахара в крови, они помогают человеку поддерживать здоровый уровень холестерина.

Нерастворимое волокно не растворяется в воде, но поддерживает здоровое пищеварение.

Ежевика содержит как растворимые, так и нерастворимые типы волокон.

Антиоксиданты

Ежевика содержит высокий уровень антиоксидантов, таких как антоцианы. Антиоксиданты помогают людям бороться с неблагоприятным воздействием свободных радикалов в организме.

Свободные радикалы могут повредить клетки и тесно связаны с процессом старения и другими состояниями здоровья, такими как рак и сердечные заболевания.

Витамин К Ежевика — отличный источник витамина К. Это питательное вещество для свертывания крови, которое необходимо для заживления ран. Хорошее здоровье костей также связано с витамином К.

Витамин А Ежевика также содержит витамин А, который выполняет несколько функций в организме. Витамин А поддерживает иммунную систему, которая борется с инфекциями и болезнями. Он также поддерживает рост и здоровье зубов и костей, а также сохранение здоровой кожи.

Витамин А отвечает за производство пигментов в сетчатке глаза и помогает поддерживать зрение, особенно при тусклом освещении.

Функционирование мозга

Исследование показало, что крысы, потреблявшие ежевику, улучшили когнитивные и моторные навыки по сравнению с контрольной группой крыс, которые не потребляли ежевику. Авторы исследования предположили, что это может быть связано с химическими веществами, называемыми полифенолами, которые находятся в ежевике.

Оздоровительный завтрак с ежевикой

Ягоды ежевики могут быть включены в оздоровительный завтрак.

Их можно включать в фруктовый салат с йогуртом. Кроме того, можно добавлять ежевику в злаки, включая кашу.

Еще один простой способ включить ежевику в диету — это фруктовые коктейли. Ежевика хорошо сочетается с другими ягодами, такими как черника, малина или с яблоками. Добавление белкового порошка и овса может улучшить содержание пищи и поможет человеку дольше чувствовать себя сытым.

Ежевику можно добавлять в десерты, такие как яблочный и ежевичный пирог.

Есть ли вред от ежевики?

Ежевика безопасна для употребления и вряд ли вызовет побочные эффекты у людей, у которых нет аллергии на нее. Рекомендуется употреблять ежевику без добавления сахара, замороженную или свежую. Консервированная ежевика может содержать сахар или консерванты, которые могут привести к отрицательным последствиям для здоровья.

