Фруктовые мюсли могут быть опасны для здоровья

«Росконтроль» нашел во фруктовых мюсли плесень, но не нашел фруктов. Исследование ведомства показало, что некоторые образцы продукта оказались опасными для здоровья. Об этом сообщается на сайте «Росконтроля».

Плесень и пестициды

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил мюсли нескольких компаний (всего в исследовании принимали участие семь компаний), в которых из наполнителей есть только фрукты. Исследователи выяснили, что мюсли, которые произвели в Германии, небезопасны. В продукте обнаружили в 6,5 раз больше плесневых грибов, чем допускается для концентратов и круп, не требующих варки.

Специалисты также проверили мюсли на 148 видов пестицидов. По итогам опытов оказалось, что две компании превысили минимальный допустимый уровень содержания этих веществ в продукте. Эксперты отметили, что содержание кадмия, свинца, мышьяка и ртути у всех смесей находится в допустимых пределах, но один из производителей превысил общее содержание токсичных металлов. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а также бактерии, вызывающие у человека токсикоинфекции, ни в одном из образцов не нашли.

Фрукты и хлопья

Еще один показатель, который важен в этом продукте — экструдированные хлопья (корнфлекс, злаковые хлопья, прошедшие технологическую обработку). Такой ингредиент дороже, чем мюсли и тем более, чем обычная овсянка. Компании заявляют хлопья в составе продукта, но фактически их нет. Производитель вводит потребителя в заблуждение относительно ценности мюсли. По данным ведомства, экструдированные хлопья, указанные в составе, в существенном количестве не определены в образцах трех компаний.

Привлекательным для потребителя продукт является еще и из-за содержания фруктов. Люди считают, что данный ингредиент делает мюсли полезными. «Росконтроль» указывает на несоответствие заявленного количества фруктов на упаковке и того количества, которое на самом деле содержится в продукте. Так случилось с одним из производителей. Согласно маркировке, продукт содержит 66,3% сухофруктов (изюм 64%, малина 1,1%, черника 0,6%, клюква 0,6%), а исследование показало, что фактически сухофруктов в нем всего 2% — то есть в 33 раза меньше. Образец включили в список товаров с замечаниями.

«Здоровый» продукт

Многие считают мюсли низкокалорийным продуктом. Под этим обычно подразумевают, что в нем нет жира или его совсем немного. Специалисты говорят о том, что правдой это является только в случае, если смесь сырая. Тогда жирность составит от 1,9% до 3,5%. Если мюсли запеченные, то жирность заметно выше — от 12,1% до 13,5%. Запеченный продукт слаще обычного и гораздо калорийнее — более 400 ккал на 100 грамм.

Итоги проверки «Росконтроля» показали, что крупы и злаки, а также сухие завтраки относятся к относительно благополучным видам продуктов питания. Только два образца из пяти занесли в список товаров с замечаниями. Врачи же не советуют употреблять мюсли, потому что их полезность на самом деле переоценивается.

«Мюсли далеко не всем полезны, потому что они имеют очень высокий гликемический индекс. Людям, которые страдают сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена, катастрофически опасно употреблять мюсли. Продукт может активировать те заболевания, к которым у людей есть предрасположенность», — врач-эндокринолог Ольга Рождественская

Врачи также отмечают, что нежелательно давать мюсли детям. Ребенка можно ими кормить только, если мюсли приготовлены дома из натуральных продуктов.

Завтрак — важнейшая часть приема пищи за день, в этом сходятся и врачи, и диетологи. Первый прием пищи запускает метаболизм, обеспечивает человека энергией на весь день, дарит хорошее настроение и, наконец, это просто вкусно. Ученые уверяют, что у людей, которые регулярно завтракают по утрам, реже обнаруживаются такие проблемы, как сахарный диабет, атеросклероз и повышенное давление.