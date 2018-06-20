Эксперименты для детей в домашних условиях

Идеальный возраст для домашних опытов — после трех лет. Такой малыш уже не просто удивляется увиденному, а пытается вникнуть в его суть. Банальные физические и химические эксперименты помогут объяснить крохе такие явления, как гравитация, сила равновесия, разница состояний воды и так далее. А главное — такие сложные вещи с помощью наглядных опытов вы сможете объяснить простыми словами. Да и фокус от собственных мамы и папы ребенок точно не забудет. Вот увидите: вы еще станете героями всей детсадовской группы!

Опыты с солью

Пожалуй, самый доступный и безопасный материал для домашних опытов. На его примере можно показать:

Что такое растворимость. Возьмите три емкости с водой, добавьте в первую гречневую крупу, во вторую–соль, а в третью–растительное масло. Один наполнитель опустится на дно, другой растворится, а масло останется на поверхности.

Чем уникальная морская вода. Наполните глубокую миску водой наполовину, положите в воду яйцо. Оно пойдет ко дну. Затем добавьте в воду около 15 столовых ложек мелкой поваренной соли и снова опустите яйцо. В этот раз оно не утонет, а ребенок поймет, почему так легко плавать в море.

Что такое кристаллы. Эксперимент рассчитан на несколько дней. Найдите для эксперимента место, где будет удобно наблюдать за«объектами». Возьмите две емкости из-под детского питания, наполните их водой и обильно насыпьте в них соль. Затем поставьте банки на небольшом расстоянии друг от друга и соедините их толстой нитью так, чтобы один конец был погружен в одну емкость, а второй — в другую. Наблюдайте за тем, что будет происходить, каждый день, и буквально через пять суток вы вырастите настоящее кристальное царство!

Опыты с бытовыми приборами

Подрастающему малышу, конечно же, интересно узнать, как работает привычная ему бытовая техника. Самостоятельно экспериментировать с приборами детям нельзя, зато ставить опыты над техникой можно вместе с родителями.

С помощью фена, большой коробки и множества мелких кусочков бумаги можно устроить настоящую вьюгу. Только не ставьте прибор на максимум, а то в«снегу»будет вся квартира.

Очень интересные эксперименты с мясорубкой, ведь так увлекательно пропускать через нее самые разные субстанции! Наиболее безопасный вариант — измельчить в мясорубке разбухший гидрогель. В результате вы получите красочную желеобразную субстанцию, с которой будет интересно играть, а маме не придется часами очищать технику.

С помощью фотоаппарата с длительной выдержкой можно наглядно показать ребенку, что такое камера Обскура, а заодно изучить самому, если вы уже не помните. Для этого плотно заклейте окно картоном, проделайте в картоне отверстие диаметром около 8 миллиметров, и наблюдайте. Когда глаза привыкнут к темноте, вы увидите то, как картинка попадает в наш мозг — стены комнаты будут проецировать изображение за окном в перевернутом виде! Теперь берите фотоаппарат и на длительной выдержке фиксируйте изображение на стенах.

Опыты с бумагой

Научить многому маленького экспериментатора могут и простые листы бумаги. Вот что предлагаем проделать вам прямо дома:

Для игры в шпионов растворите лимонный сок в небольшом количестве воды, обмакните тонкую палочку в полученную жидкость и напишите ею что-нибудь на бумаге. Затем разведите слабый раствор йода в блюдце или миске и погрузите туда бумагу. Магия: написанное вами можно будет прочитать, а белый лист бумаги станет синим из-за реакции йода и крахмала.

Зависимость«силы»бумаги от ее формы можно продемонстрировать в следующем эксперименте. Возьмите две любых одинаковых емкости с водой, лист бумаги и небольшую игрушечную фигурку. Положите лист бумаги стоящие на небольшом расстоянии емкости и поставьте сверху игрушку. Естественно, она упадет. А вот если сложить бумагу гармошкой и повторить эксперимент, игрушка будет стоять на бумаге. Попробуйте ставить на изогнутую бумагу фигурки разных размеров. Сколько выдержит эта гармошка?

А теперь рассказываем ребенку, что такое статическое электричество. Заготавливаем конфетти, надуваем воздушный шар, активно трем его о шерсть или волосы и подносим к подносу с бумажками. Десятки маленьких кусочков облепят шарик, а малыш откроет для себя магию электрического заряда.

Опыты с водой

Очень красивую радугу у себя дома можно увидеть с помощью конфеток скитлс (Skittles). Разложите их по цветам по периметру обычного блюдца, налейте в центр круга немного воды и наблюдайте вместе с чадом радугу из скитлс.

Дождик с пеной для бритья: если поверх воды в прозрачной банке, пластмассовом ведерке или большом стакане обильно выдавить папину пену, можно устроить домашний дождик. Разведите в отдельной емкости несколько капель красителя с водой и капните в центр пены. Краска будет медленно проходить через пену, а затем опускаться на дно емкости красивыми струйками, прямо как настоящий красочный дождик. Если при этом поворачивать стакан, дождик все равно будет оставаться на своем месте.

Создайте Радугу в стакане! Для этого нужны четыре красителя разных цветов, пять высоких прозрачных сосудов, 180 граммов сахара и 240 мл воды. В один сосуд мы добавляем одну столовую ложку сахара, во второй–две, и так далее. Затем в каждую емкость добавляем по три столовых ложки воды, тщательно перемешиваем и окрашиваем каждый стакан своим цветом красителя. В пятую емкость наливаем жидкости (лучше делать это по ложке) каждого цвета и наблюдаем. Самая сладкая вода является самой плотной, поэтому она останется внизу, а другие слои лягут один на другой по мере насыщенности сахаром.

Опыты с лимоном

На пару занимательных опытов способен и этот кислый фрукт. Например, с его помощью можно сделать вот такие научные открытия:

Надуть воздушный шарик. Для наглядного пособия нужны три столовых ложки уксуса, чайная ложка соды, лимонный сок, воронка, стеклянная емкость, изолента и воздушный шарик. В отдельной емкости растворяем соду, переливаем в основной сосуд, то же самое проделываем с уксусом и лимонным соком. Потом быстро натягиваем на бутылку горловину воздушного шарика, обматываем стыки изолентой и наблюдаем. В результате химической реакции лимонного сока, соды и уксуса выделяется углекислый газ, который и надувает наш шарик. Самое время объяснить малышу, что такое химическая реакция и что происходит с воздухом.

Поставить свой первый опыт с электричеством! Только заранее договоритесь с юным ученым, что этот эксперимент он будет ставить исключительно в присутствии мамы или папы. Итак, в лимон на расстоянии не менее трех сантиметров вставляем с одной стороны медную монетку (или медную проволоку), а с другой — стальной гвоздь или скрепку. Высота напряжения напрямую зависит от длины контактов, имейте это ввиду. Далее берем два проводка и светодиод, соединяем контакты в лимоне с ножками светодиода так, чтобы провод стальной скрепки соединялся с короткой ножкой, а проводок от медной монетки — с длинной. Светодиод должен загореться. Если вдруг этого не произошло, попробуйте поменять провода местами.

Космические опыты

Смастерить собственное звездное небо и рассматривать его на ночь можно, сделав множество дырочек в листе ватмана и подсветив его снизу фонариком. Яркие звездочки проецируются на потолке, как в космосе.

Показать, как Земля движется по орбите вокруг Солнца и при этом вращается сама, можно с помощью свечки и мандарина. Отметьте на фрукте себя точкой, проденьте через мандарин деревянную шпажку, зажгите свечу и вращайте«Землю»вокруг себя и Солнца. Делать это лучше в помещении с приглушенным светом, чтобы малыш увидел: точка на мандарине, то погружается в темноту, то попадает под свет свечи. Так же на нашей планете ночь сменяется днем.

А теперь самое время показать ребенку, по какому принципу передвигаются космические корабли. Проденьте через соломинку тонкую веревочку, туго натяните ее и закрепите одним концом, например, к рукоятке мебели, а другим — к люстре. Надуйте воздушный шарик, зажмите его пальцами и прикрепите скотчем к трубочке. Передвиньте шарик с соломинкой к нижнему концу веревки и отпустите. Тот начнет сдуваться и двигать вверх соломинку, так же как газы ракеты-носителя выталкивают космический корабль. То же самое можно проделать с машинками, маленькими и легкими.

Самые зрелищные опыты

Безусловно, особой популярностью среди детей всех возрастов пользуются опыты с«вулканами», «лавой»и«гейзерами». Для них требуется особая осторожность, как со стороны ребенка, так и взрослого.

Бессменный лидер взрывных экспериментов — шоу с кока-колой и конфетами«Ментос». В диетическую колу стоит опустить несколько драже и быстро убежать на расстояние не меньше пяти метров. Вы увидите пенное извержение, поэтому не стоит проводить этот эксперимент дома. Ребенок также должен находиться подальше от фонтана.

Познакомит кроху с вулканами одноименный эксперимент. Вам понадобятся пластилин, картон, емкость от детского питания, поднос, ножницы, степлер, по столовой ложке соды и средства для мытья посуды, уксусная кислота, вода и разбавленная краска. Из картона сооружаем широкий конус, обрезаем острый верх, насаживаем конус на баночку и поручаем малышу слепить вокруг бумаги вулкан из пластилина. Все это ставим на поднос и постепенно добавляем в жерло вулкана соду, жидкость для мытья, краску (лучше красную) с водой и уксус. После финального ингредиента наблюдаем пробудившийся вулкан.

Волшебство в бутылке, а на самом деле — различную плотность веществ, покажет малышу лавовая лампа в домашних условиях. Для эксперимента нужны всего лишь вода, высокая прозрачная емкость, растительное масло, пищевой краситель и пара таблеток шипучего аспирина. Заполняем емкость водой на три четверти, добавляем немного красителя, наливаем масло и кидаем таблетку. Масло и краситель сгруппируются в яркие капли, которые под воздействием аспирина начнут красиво подниматься в бутылке.

Уверены, вам будет, чем заняться дождливыми вечерами! Главное, не пренебрегать безопасностью и перед каждым экспериментом облачать юного ученого в фартук и перчатки.