Вишневый гаспачо

Ресторан Паб Ло Пикассо и шеф-повар Светлана Югай делится с вами рецептом очередного холодного супа необычного варианта гаспачо.

Вам понадобится:

п\ф Гаспачо из вишни — 180 г Креветки 16\20 очищенные — 40 г Кресс салат — 2 г Масло горчичное — 2 г Для п\ф Гаспачо из вишни

Помидоры бакинские б\кожи — 60 г Огурцы люкс очищенные — 30 г Лук зеленый — 8 г Перец чили — 6 г Вишня б\кости — 100 г Масло оливковое Extra Vergin — 5 г Вода питьевая — 100 г Томаты очищенные в собственном соку — 25 г Сироп вишневый — 25 г Имбирь маринованный — 5 г Приготовление:

Бакинские томаты и огурцы очистить от кожи, перец чили очистить от семян, к ним добавляем маринованный имбирь, вишню, оливковое масло, питьевую воду. Все ингредиенты поместить в блендер и пробить до однородной массы. Добавить соль, перец, вишневый сироп и процедить через сито. Готовый гаспачо налить в тарелку, добавить отварные креветки и украсить кресс салатом и горчичным маслом.

Фото: архив ресторана