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Вишневый гаспачо
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Вишневый гаспачо 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ресторан Паб Ло Пикассо и шеф-повар Светлана Югай делится с вами рецептом очередного холодного супа необычного варианта гаспачо.
Вам понадобится:
п\ф Гаспачо из вишни — 180 г  Креветки 16\20 очищенные — 40 г  Кресс салат — 2 г  Масло горчичное — 2 г  Для п\ф Гаспачо из вишни
Помидоры бакинские б\кожи — 60 г  Огурцы люкс очищенные — 30 г  Лук зеленый — 8 г  Перец чили — 6 г  Вишня б\кости — 100 г  Масло оливковое Extra Vergin — 5 г  Вода питьевая — 100 г  Томаты очищенные в собственном соку — 25 г  Сироп вишневый — 25 г  Имбирь маринованный — 5 г  Приготовление:
Бакинские томаты и огурцы очистить от кожи, перец чили очистить от семян, к ним добавляем маринованный имбирь, вишню, оливковое масло, питьевую воду. Все ингредиенты поместить в блендер и пробить до однородной массы. Добавить соль, перец, вишневый сироп и процедить через сито. Готовый гаспачо налить в тарелку, добавить отварные креветки и украсить кресс салатом и горчичным маслом.
Фото: архив ресторана
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