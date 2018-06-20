Повар национальной сборной об однообразных пищевых пристрастиях футболистов: «Скучно делать карбонару, когда умеешь вкуснейшие блюда мира» 

Повар национальной сборной Швеции Матс Брустрём (Mats Broström) порой не может дать выход своей креативности. Футболисты чаще всего предпочитают карбонару.
«Иногда это уже немного утомляет», — говорит он.
В четверг у игроков национальной сборной был выходной, они отдыхали от тренировок и прессы. Зато появилась возможность взять интервью у менеджеров сборной Лассе Рихта (Lasse Richt) и Лассе Якобссона (Lasse Jacobsson) и повара Матса Брустрёма.
«Футболлсканален» поговорил с Матсом Брустрёмом, который много шутил и рассказал о пищевых пристрастиях наших футболистов. Сначала он рассказал, кто в национальной сборной наиболее привередлив в еде.
«Я пару дней назад сказал прессе, что самый привередливый — Гвидетти (Guidetti), но он с этим не согласился, — говорит Брустрём со смехом. — Но Гвидетти придется все-таки это признать. Он ведь действительно несколько привередлив».
Сейчас Матс Брустрём рассказывает, что в России собирается готовить бефстроганов, борщ, пироги и другие классические русские блюда. Но кое-что в русской кухне ему не нравится.
«Рыба здесь ужасная, хотя мы и недалеко от воды. Я не знаю, повыловили ее всю или еще что, но она тут несвежая. Но есть и очень хорошие продукты. Мясо отличное и всевозможных видов. В продаже есть прекрасные стейки из ангуса. Чудесные овощи, помидоры и болгарский перец по-настоящему вкусные».
Самое популярное блюдо у игроков — паста. Матс Брустрём относится к этому с пониманием, однако считает, что иногда это уже становится скучным.
«Сегодня, например, у нас были домашние равиоли со шпинатом, и было очень вкусно. Но их ели лишь я и еще три человека, и это печально. Остальные предпочли карбонару и запечённого лосося. Это самые популярные блюда», — говорит он.
«Футболлсканален»: И кто у вас главный фанат карбонары?
Матс Брустрём: Да почти все. Ребята страшно любят карбонару, и это иногда уже утомляет. Ты можешь им приготовить самую вкусную еду в мире, а они все равно хотят карбонару. Но я могу их понять, конечно, карбонара — это очень вкусно.
— У вас есть так называемая «паста-станция», как это работает?
— Я стараюсь готовить ее прямо в столовой на мобильном «островке», получается что-то вроде «омлетной станции» (передвижное оборудование для приготовления омлета — прим. перев.), то есть стоишь с разными ингредиентами наготове, футболисты могут подойти и сказать, что хотят, например, карбонару, и тогда я мгновенно делаю карбонару со всем необходимым. Кто-то может захотеть пасту с морепродуктами или болоньезе, и я быстро это им обеспечиваю. Это совсем не похоже на то, что предлагается, например, в школьных столовых, когда еда стоит наполовину готовой, паста получается такой, как нужно, аль-денте.
— Так во время ЧМ тоже будет немало пасты, да?
— Да конечно будет. Паста для наших футболистов — основная еда. Сначала они берут пасту, а уж потом салат, немного ветчины и так далее. Затем они едят, как простые смертные, еще какое-нибудь горячее блюдо. После матча или во время интенсивных тренировок нужно очень много есть. В остальном все как у всех.
— Выходит, игроки едят в два раза больше?
— Да, это так.
То, что Янне Андерссон (Janne Andersson, нынешний тренер шведской сборной — прим. перев.) любит колбаски с хлебом, ни для кого не секрет. Но на время Чемпионата мира ему придется забыть о шведской колбасе.
— Мы взяли с собой хлеб и огурцы «Бостон» (особым способом замаринованные огурцы — прим. перев.), а вот колбаски — нет. Но у русских наверняка есть хорошие колбасы. Так что придется Янне есть русскую колбасу (смеется).
— О какой колбасе идет речь?
— Думаю, о тех колбасках, что называются венскими. Желательно вареные, а не жареные.
— Что еще вы привезли с собой из Швеции?
— Мы взяли специальный соус для наших голубцов (шведский вариант немного отличается от русского и делается с виноградными листьями — прим. перев.), уксус, сельдь, лосося, хрустящие хлебцы, икру, упсальскую колбасу, пирог с печенью, брусничное варенье. Но вообще-то и тут, на месте, много всего есть.
— Какое любимое блюдо у Андреаса Гранквиста (Andreas Granqvist, шведский футболист — прим. перев.)?
— Думаю, это голубцы или котлеты «Валленберг» (шведские котлеты из телятины — прим. перев.).
— А у Эмиля Форсберга (Emil Forsberg, шведский футболист — прим. перев.)?
— Он любит рыбу. Сегодня у нас был запеченный лосось с соусом из майонеза и укропа, и ему очень понравилось.
— Значит, закуски и горячие блюда пользуются спросом у футболистов. А как насчет сладостей?
— Этого у нас немного. Я обычно делаю какое-нибудь печенье — сахарное, банановое или морковное. Но они его не берут. Сегодня три человека взяли несколько штук, но это точно были трое руководителей. Зато у нас много ягод, порезаны всевозможные фрукты, есть фруктовый салат. Йогурты и смузи. Да это, наверное, и к лучшему.
— А семлы (традиционные шведские булочки с кремом — прим. перев.) вы больше не печете?
— Нет, я с этим завязал несколько лет назад. Я пек их на каждых сборах лет 12 подряд. Я просто вечно пек семлы. Просто я как-то раз их сделал, и с тех пор на каждых сборах меня спрашивали, когда же будут семлы. Вот мне и приходилось их готовить просто каждый раз.
— И бывший диетолог команды Хеннинг Свенсен (Henning Svendsen) положил этому конец?
— Да. Лассе Лагербек (Lasse Lagerbäck, шведский тренер — прим. перев.) и Томми Сёдерберг (Tommy Söderberg, шведский тренер — прим. перев.) были этому страшно рады (смеется).
— За все эти годы в качестве повара национально сборной попадался вам какой-нибудь игрок, который выбивался из общей массы и хотел чего-то особенного?
— Порядком выбивался Фредрик Юнгберг (Fredrik Ljungberg). Он долго жил в Лондоне и был настоящим гурманом. Он очень интересовался едой. Часто подходил ко мне и спрашивал, могу ли я приготовить то или иное блюдо, некоторые были довольно сложные.
— И вы готовили?
— Да. Правда, возможно, не всегда все получалось именно так, как он хотел (смеется).
— Кто-нибудь в сборной привез с собой пищевую культуру той страны, где живет и играет?
— Нет, я бы не сказал.