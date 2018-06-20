7 недугов, от которых поможет репчатый лук

Репчатый лук у каждой хозяйки на кухне обязательно найдется. А ведь это не только полезный продукт, но и самое настоящее лекарство, способное предупредить многие болезни или помочь в их лечении.

Лук от семи недуг

Всем знакома поговорка: «Лук от семи недуг»? На самом деле, болезней, при которых помогает репчатый лук, больше, но мы поговорим о том, как народная медицина использует его для лечения и профилактики 7 распространенных заболеваний.

1. Лук от гриппа и простудыВыделяемые луком фитонциды способны подавлять многие болезнетворные микроорганизмы, и это свойство делает растение чрезвычайно востребованным в пору эпидемий гриппа или массовых простудных заболеваний.

Луковые ингаляцииПожалуй, самый простой рецепт. Измельчают (лучше на терке) 1-2 луковицы (в зависимости от размера), после чего больного, наклонившегося над емкостью с луком, накрывают большим полотенцем или сложенной вдвое простыней. Вдыхать выделяющиеся летучие вещества рекомендуется в течение 10 минут, повторяя процедуры 2-3 раза в день до выздоровления. Применяют луковые ингаляции также для лечения ангины.

Луковые ингаляции полезны при гриппе, простудах и ангине

Можно немного изменить процедуру, залив луковую кашицу (натертый репчатый лук) крутым кипятком и вдыхая поднимающийся пар.

Луковый сиропНаполнить 1/2 бутылки измельченным луком, засыпать сахарным песком, хорошо встряхнуть, чтобы перемешать, и поставить на 5-7 дней в теплое место. Процедить полученный сироп. Принимать 4-5 раз в день по 1 ст.ложке. Это средство считается эффективным не только при простудных заболеваниях, но и при бронхитах (как остром, так и хроническом).

Лук на молокеИзмельчить 1 крупную луковицу, залить стаканом молока и варить на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Снять смесь с огня, укутать и настаивать 1 час, затем процедить. Принимать по 1 ст.ложке каждые 2-3 часа.

2. Лук от бронхита и сильного кашляПри лечении кашля лук применяется и для наружного, и для внутреннего употребления в составе различных рецептов.

Лук с медомПропустить через мясорубку 0,5 кг репчатого лука, смешать с 400 г сахара и 50 г меда, влить 1 л воды, еще раз хорошо перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 3 часов. Охладить, хранить в плотно закрытой емкости в холодильнике. Принимать по 2 ст.ложки 3 раза в день или по 1 ст.ложке 5-6 раз в день за полчаса до еды.

Лук с медом и сахаром избавит от кашля

У этого средства есть другой вариант — технология приготовления прежняя, а вот ингредиенты немного отличаются: 250 г измельченного лука, 1 стакан сахара и 1 ст.ложка меда, залить 0,5 л водки. Далее — так же, как в предыдущем рецепте, варить на медленном огне 3 часа, охладить. Принимать по 2 ст.ложки 3 раза в день за полчаса до еды.

Луковая мазь на гусином жиреНатереть на мелкой терке репчатый лук и смешать его со свежим гусиным жиром в соотношении 1:1. Тщательно перемешать. На ночь втирать полученную смесь в область грудной клетки, после чего хорошо укутаться шерстяным платком. Повторять процедуру до выздоровления.

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3. Лук от ангиныПомимо луковых ингаляций, описанных выше, при ангине рекомендуется использовать свежевыжатый луковый сок. Применяют чистый сок или смесь с жидким медом (1:1). 1 ч.ложку средства (рекомендуется рассасывать, а не глотать сразу) принимают 3-4 раза в день за полчаса до еды.

Луковый сок полезен при ангине

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4. Лук от остеохондроза и радикулитаСнять боль поможет смесь измельченного репчатого лука и черной редьки, взятых в равных долях. Использовать это средство лучше вечером, перед сном. Приготовленную кашицу равномерно нанести на лоскут ткани (лучше льняной), положить на больное место и хорошо укутать. Подержать, пока не появится ощущение сильного жжения, затем снять.

Полезно при этих заболеваниях принимать сок репчатого лука с медом в пропорции 1:1. Пьют его курсами: в течение месяца 3 раза в день по 1 ст.ложке за полчаса до еды, затем недельный перерыв — и можно повторить.

Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите использовать лук, в лечении остеохондроза, радикулита, ревматизма и болезней суставов вам помогут другие растения:

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5. Лук от нарывов и фурункуловПротивовоспалительные, бактерицидные, ранозаживляющие свойства репчатого лука позволяют использовать его при лечении гнойных ран, нарывов, фурункулов, а также свежих ожогов и обморожений (лук уменьшает боль, останавливает воспалительный процесс).

Лук помогает справиться с нарывами и фурункулами

Печеный лукНекрупную луковицу испечь в духовке, разрезать, приложить к нарыву и прибинтовать. Меняют повязку ежедневно, повторяя процедуру, пока нарыв или фурункул не вскроется.

Аналогично используют кашицу из свежего лука, завернутую в марлю или тонкую ткань — такое средство уменьшает болезненность, помогает очистить рану от гноя и способствует заживлению.

Мазь с лукомСмешать взятые в равных долях нутряное свиное сало (несоленое), соки лука и алоэ, сосновую смолу, мед, воск и хозяйственное мыло. Нагревать на водяной бане при постоянном помешивании, пока не образуется однородная масса. Теплую мазь накладывать на марлю или небольшой лоскут ткани и прибинтовывать к нарыву, меняя повязку 1-2 раза в день.

6. Лук от гельминтовВ качестве глистогонного средства обычно используют водный настой или спиртовую настойку репчатого лука. Однако можно достичь эффекта и в том случае, если просто съедать поутру натощак в течение 3-4 дней 1/4-1/2 небольшой луковицы.

Лук обладает глистогонным действием

Водный настой лукаВечером измельчить средних размеров луковицу, залить ее 1 стаканом теплой кипяченой воды, закрыть емкость и настаивать до утра в прохладном месте, затем процедить. Принимать по 0,5 стакана настоя натощак утром и вечером в течение 3-4 дней.

Спиртовая настойка лукаНаполнить бутылку измельченным луком на 1/2, залить качественной водкой, укупорить. Настаивать в темном теплом месте 10 дней, процедить. Принимать по 1-2 ст.ложки 2 раза в день за полчаса до еды.

7. Лук от герпесаВряд ли кто-то не знаком с «простудой» на губах — больно, неприятно, некрасиво. И свидетельствует, в том числе, об ослабленном иммунитете — особенно если высыпания появляются часто. Лук и здесь придет на помощь.

При первых признаках появления характерных пузырьков смазывайте пораженный участок кожи свежим соком репчатого лука (повторять несколько раз в день). Одновременно следует принимать луковый сок внутрь: 2-3 ст.ложки 3 раза в день через час после еды в течение 1 недели. Пить сок по такой схеме можно и в профилактических целях — по 1 неделе каждую весну и осень.

А от каких недугов вы используете лук? Поделитесь проверенными рецептами.

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