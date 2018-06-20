Заряд бодрости: 10 классных фруктовых коктейлей

Розовые, желтые, зеленые — эти крутые коктейли непременно пополнят ряды ваших любимых напитков. Они и настроение повысят, и освежат, и насытят. А еще это отличный способ «безболезненно» добавить в рацион детей авокадо, шпинат и овсянку.

Этот коктейль подойдет и для завтрака, и в качестве перекуса днем. Он станет сытнее и насыщеннее, если добавить в список ингредиентов овсянку.

1. Апельсин почистить, разделить на дольки.

2. Манго почистить, порезать на небольшие куски.

3. Все ингредиенты поместить в блендер и пюрировать на высокой скорости.

4. Подавать охлажденным.

Говорят, этот коктейль — отличный помощник в борьбе с похмельем. Но наверняка его необычный вкус понравится не только тем, кто был вчера на шумной вечеринке.

1. Банан почистить и порезать на небольшие куски.

2. Мандарин почистить, разделить на дольки и удалить косточки.

3. Хурму разрезать на небольшие кусочки и удалить косточки.

4. Положить все ингредиенты в блендер и пюрировать в течение двух минут.

5. Подавать охлажденным.

Если вы никак не можете выбрать между манго, черникой, киви и дыней, тогда… просто смешайте их!

1. Красный слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, 50 г малины, 50 г клубники пюрировать в блендере и отложить.

2. Оранжевый слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, ½ ст. мелко нарезанной дыни пюрировать в блендере и отложить.

3. Желтый слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, 1 манго пюрировать в блендере и отложить.

4. Зеленый слой: 1/2 банана, 100 г йогурта, 2 ст.л. воды, 1 авокадо, 2 киви пюрировать в блендере и отложить.

5. Фиолетовый слой: 1/2 банана, 100 г йогурта, 2 ст.л. воды, 150 г черники пюрировать в блендере и отложить.

6. Коктейль разлить по стаканам в таком порядке: фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Подавать охлажденным.

Этот коктейль станет отличным завтраком для тех, кто спешит, ведь в нем есть все необходимое для активного начала дня. Но главное — готовить его легче легкого. Просто отправьте все ингредиенты в блендер.

1. Натуральный йогурт, чернику и овсяную муку пюрировать в блендере.

2. Добавить сироп агавы и ванильный сахар, тщательно перемешать.

Если ваше настроение с утра находится на нуле, этот коктейль для вас. Сочетание манго, маракуйи и апельсина обещает избавить от дурных мыслей и настроить на позитивный лад. Не верите? Просто попробуйте.

1. Апельсин почистить, разделить на дольки и удалить косточки.

2. Манго и маракуйю почистить и нарезать небольшими кусочками.

3. Положить все ингредиенты в блендер, налить воды и пюрировать.

4. По желанию коктейль посыпать сверху семенами чиа.

Если очень хочется сладенького, а позволить себе кусочек торта не можете, приготовьте этот коктейль. Банановый коктейль с натуральным йогуртом и печеньем сыграет роль десерта.

1. Бананы почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2. Печенье покрошить.

3. Все ингредиенты выложить в блендер, смешивать на низкой скорости около 2 минут.

На завтрак, на десерт или просто в течение дня — этот розовый коктейль с нежным ореховым ароматом станет приятным дополнением трапезы.

1. Бананы почистить, нарезать на небольшие кусочки.

2. Положить все ингредиенты в блендер и тщательно перемешать. Должна получиться гладкая густая масса.

3. Подавать коктейль, украсив дроблеными орешками.

Этот оригинальный коктейль станет изюминкой любого фуршета. Главное — не переборщить со смородиной, иначе он получится слишком кислым. И, конечно, не забудьте охладить шампанское.

1. Ягоды красной смородины отделить от веточек.

2. Клубнику, малину и смородину положить в блендер и пюрировать.

3. Добавить мед и хорошо перемешать.

4. Заполнить каждый бокал шампанского фруктовым пюре наполовину и охладить.

5. Незадолго до подачи на стол долить в бокалы Prosecco.

6. Украсить красной смородиной и мятой.

Как заставить себя есть больше зелени, если вы не очень любите зелень? Ответ прост — правильно подобрать продукты. Например, в сочетании с ароматной дыней и спелым бананом шпинат уж точно не покажется несъедобным.

1. Банан, шпинат и мелко нарезанную дыню пюрировать в блендере.

2. Добавить немного лимонного сока и щепотку соли.

3. Подавать охлажденным.

Дуэт из сочных абрикосов и спелых персиков… Разве что-то может быть лучше? Определенно может! Просто добавьте к этому сочетанию банан и немного молока.

1. Персики и абрикосы разрезать пополам, удалить косточки.

2. Банан почистить и порезать на небольшие кусочки.

3. Положить персики, абрикосы и банан в блендер, пюрировать.

4. Налить в блендер молоко и тщательно перемешать смесь.

5. Подавать охлажденным.