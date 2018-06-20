Заряд бодрости: 10 классных фруктовых коктейлей 

Розовые, желтые, зеленые — эти крутые коктейли непременно пополнят ряды ваших любимых напитков. Они и настроение повысят, и освежат, и насытят. А еще это отличный способ «безболезненно» добавить в рацион детей авокадо, шпинат и овсянку.
Этот коктейль подойдет и для завтрака, и в качестве перекуса днем. Он станет сытнее и насыщеннее, если добавить в список ингредиентов овсянку.
1. Апельсин почистить, разделить на дольки.
2. Манго почистить, порезать на небольшие куски.
3. Все ингредиенты поместить в блендер и пюрировать на высокой скорости.
4. Подавать охлажденным.
Говорят, этот коктейль — отличный помощник в борьбе с похмельем. Но наверняка его необычный вкус понравится не только тем, кто был вчера на шумной вечеринке.
1. Банан почистить и порезать на небольшие куски.
2. Мандарин почистить, разделить на дольки и удалить косточки.
3. Хурму разрезать на небольшие кусочки и удалить косточки.
4. Положить все ингредиенты в блендер и пюрировать в течение двух минут.
5. Подавать охлажденным.
Если вы никак не можете выбрать между манго, черникой, киви и дыней, тогда… просто смешайте их!
1. Красный слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, 50 г малины, 50 г клубники пюрировать в блендере и отложить.
2. Оранжевый слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, ½ ст. мелко нарезанной дыни пюрировать в блендере и отложить.
3. Желтый слой: 1/2 банана, 50 г йогурта, 2 ст.л. воды, 1 манго пюрировать в блендере и отложить.
4. Зеленый слой: 1/2 банана, 100 г йогурта, 2 ст.л. воды, 1 авокадо, 2 киви пюрировать в блендере и отложить.
5. Фиолетовый слой: 1/2 банана, 100 г йогурта, 2 ст.л. воды, 150 г черники пюрировать в блендере и отложить.
6. Коктейль разлить по стаканам в таком порядке: фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Подавать охлажденным.
Этот коктейль станет отличным завтраком для тех, кто спешит, ведь в нем есть все необходимое для активного начала дня. Но главное — готовить его легче легкого. Просто отправьте все ингредиенты в блендер.
1. Натуральный йогурт, чернику и овсяную муку пюрировать в блендере.
2. Добавить сироп агавы и ванильный сахар, тщательно перемешать.
Если ваше настроение с утра находится на нуле, этот коктейль для вас. Сочетание манго, маракуйи и апельсина обещает избавить от дурных мыслей и настроить на позитивный лад. Не верите? Просто попробуйте.
1. Апельсин почистить, разделить на дольки и удалить косточки.
2. Манго и маракуйю почистить и нарезать небольшими кусочками.
3. Положить все ингредиенты в блендер, налить воды и пюрировать.
4. По желанию коктейль посыпать сверху семенами чиа.
Если очень хочется сладенького, а позволить себе кусочек торта не можете, приготовьте этот коктейль. Банановый коктейль с натуральным йогуртом и печеньем сыграет роль десерта.
1. Бананы почистить и нарезать на небольшие кусочки.
2. Печенье покрошить.
3. Все ингредиенты выложить в блендер, смешивать на низкой скорости около 2 минут.
На завтрак, на десерт или просто в течение дня — этот розовый коктейль с нежным ореховым ароматом станет приятным дополнением трапезы.
1. Бананы почистить, нарезать на небольшие кусочки.
2. Положить все ингредиенты в блендер и тщательно перемешать. Должна получиться гладкая густая масса.
3. Подавать коктейль, украсив дроблеными орешками.
Этот оригинальный коктейль станет изюминкой любого фуршета. Главное — не переборщить со смородиной, иначе он получится слишком кислым. И, конечно, не забудьте охладить шампанское.
1. Ягоды красной смородины отделить от веточек.
2. Клубнику, малину и смородину положить в блендер и пюрировать.
3. Добавить мед и хорошо перемешать.
4. Заполнить каждый бокал шампанского фруктовым пюре наполовину и охладить.
5. Незадолго до подачи на стол долить в бокалы Prosecco.
6. Украсить красной смородиной и мятой.
Как заставить себя есть больше зелени, если вы не очень любите зелень? Ответ прост — правильно подобрать продукты. Например, в сочетании с ароматной дыней и спелым бананом шпинат уж точно не покажется несъедобным.
1. Банан, шпинат и мелко нарезанную дыню пюрировать в блендере.
2. Добавить немного лимонного сока и щепотку соли.
3. Подавать охлажденным.
Дуэт из сочных абрикосов и спелых персиков… Разве что-то может быть лучше? Определенно может! Просто добавьте к этому сочетанию банан и немного молока.
1. Персики и абрикосы разрезать пополам, удалить косточки.
2. Банан почистить и порезать на небольшие кусочки.
3. Положить персики, абрикосы и банан в блендер, пюрировать.
4. Налить в блендер молоко и тщательно перемешать смесь.
5. Подавать охлажденным.