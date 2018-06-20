Как увеличить количество грудного молока: мнение российских и зарубежных врачей

Узнайте, от чего зависит количество грудного молока и какие продукты помогают улучшить лактацию.

Казалось бы, что может быть более естественным и простым, чем грудное вскармливание, ведь природа все уже придумала за нас? Однако хоть молоко и вырабатывается у родившей женщины без всяких усилий, в некоторых случаях его может не хватать.

Вопрос о стимуляции лактации один из самых частых. Связано это с тем, что большинство российских мам настроено на грудное вскармливание. На самые главные вопросы «Летидору» ответила Татьяна Буцкая, педиатр, блогер, основатель проектов «Беременные посиделки», «Марафон по роддомам», «Выбор родителей».

От чего зависит количество молока

В первые дни после родов под воздействием гормонов (окситоцина и вазопрессина) из груди женщины выделяется молозиво. Вырабатывается оно в небольших количествах (во время первого прикладывания около 2 мл), но этого вполне достаточно, чтобы накормить новорожденного: не забываем, что его желудок и потребности еще очень малы.

Время идет, аппетиты ребенка растут, а вместе с ними и выработка молока. Через 2 месяца после родов в молочных железах женщины под воздействием пролактина образуется по 1-1,5 л молока в день. У некоторых молока бывает еще больше — до 4 л в сутки.

При этом размер груди не имеет значения! Женщины с маленьким бюстом часто оказываются более «молочными», чем обладательницы пышных форм.

Есть среди молодых мам и те, у которых молока мало, но их немного. По статистике, среди 10 кормящих мам с такой проблемой сталкивается одна женщина.

В этом случае специалисты говорят о гиполактии. Она бывает ранняя и поздняя.

Ранняя гиполактиявозникает в первую неделю после родов. У женщины из-за гормональных проблем или функциональной неполноценности молочных желез есть трудности с лактацией.

Поздняя гиполактия (лактационные кризы) развивается через 10 и более дней после родов. К ней могут привести самые разные причины — от анемии, гестоза и инфекций до недостаточного питания, стрессов и неправильного прикладывания младенца к груди.

Полное отсутствие лактации встречается очень редко.

Выработка молока может быть нарушена из-за сильного истощения (как физического, так и психологического) или патологии молочных желез.

Что такое лактационные кризы

Даже самая «молочная» женщина не застрахована от лактационных кризов. Чаще всего они бывают на 3-6 неделях, затем на 3-4 и 7-8 месяцах лактации. Выработка пролактина снижается, и количество молока уменьшается.

Продолжительность лактационных кризов ограничивается 3-4 сутками, поэтому не спешите докармливать ребенка смесями.

Иначе есть вероятность, что на грудном вскармливании придется поставить крест: либо малыш откажется от груди (из бутылки сосать проще), либо выработка молока снизится (чем меньше ребенка прикладывают, тем меньше образуется молока).

Что делать, чтобы улучшить лактацию

Прикладывайте ребенка к груди как можно чаще. Этот метод (даже если у вас пропало молоко) позволит вам восстановить лактацию в прежних объемах.

Не игнорируйте ночные кормления. С 3 часов ночи до 6 утра выделяется гормон пролактин, влияющий на выработку молока.

Побольше отдыхайте. Не пытайтесь переделать все домашние дела и быть идеальной хозяйкой при отсутствии помощников.

Причиной лактационного криза может быть физическая усталость.

Устройте себе выходной, возможно, молока станет больше.

Минимизируйте стрессы. Если вы много нервничаете, молоко «сгорит».

Не забывайте есть. В стремлении все успеть многие молодые мамы жертвуют своими завтраками и обедами, а о том, что ничего не ели, вспоминают только к вечеру.

Перед кормлением (за 30-40 минут) поешьте, выпейте горячий чай, примите душ и сделайте массаж груди. Это активизирует выработку молока.

Включите в рацион продукты, стимулирующие лактацию.

Пейте не меньше 2 литров воды в день.

Что съесть, чтобы молока было больше: мнение российских специалистов

Для улучшения лактации отечественные специалисты рекомендуют: — белково-витаминные продукты с добавками, стимулирующими выработку молока;

специальные смеси для кормящих женщин;

лактогенные напитки (чаи и отвары с семенами укропа, тмина, с душицей, фенхелем, анисом, шиповником, крапивой);

лактогенные продукты. К ним относят: «молочку» (кефир, ряженка, сметана, йогурты, сыры), жидкие пивные дрожжи, мед.

Благодаря содержащимся в этих продуктах биологически активным веществам улучшается клеточный обмен, питание тканей, и выработка молока идет активнее.

Однако важно помнить, что среди перечисленных продуктов есть потенциальные аллергены.

Важно помнить, что «молочка» и молоко —не одно и то же. В указанном выше списке молока нет, и это неслучайно. В его состав входит более 20 тяжелых для усвоения белков (самый агрессивный среди них — бета-лактоглобулин). В случае ферментной недостаточности и высокой проницаемости кишечника он может спровоцировать у младенца атопический дерматит и (или) колики.

Отдавайте предпочтение продуктам и напиткам с уже створоженным белком (кефир, ряженка, творог, сыр) или продуктам из козьего молока (они содержат меньше белков и реже вызывают непереносимость).

Мед — еще один потенциальный аллерген. Он очень сладкий, может вызвать не только аллергию, но и перевозбуждение ребенка.

Отсюда делаем вывод: наиболее безопасны лактогенные смеси и напитки.

Если вы вводите в рацион продукты, стимулирующие образование молока, помните о том, что есть их нужно в разумных количествах. А если у ребенка появилась сыпь, проблемы со стулом или колики, нужно выявить потенциального «виновника» этих неприятностей.

Что съесть, чтобы молока было больше: мнение зарубежных специалистов

Американские врачи считают, что лактогенные продукты — это миф. По их мнению, если женщине помогает наладить грудное вскармливание какой-либо продукт, дело совсем не в нем, а в силе самовнушения: стимулировать лактацию может только частое прикладывание к груди и полноценное питание.

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