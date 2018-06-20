Рынок или магазин: где костромичам дешевле покупать продукты?

Где выгоднее покупать продукты? Корреспондент портала K1NEWS сравнил цены на рынке и в магазинах Костромы.

Под детальный обзор попали супермаркеты «Гулливер», «Десяточка» и центральный рынок. Продукты, которые покупает каждая семья, в нашем городе можно найти по абсолютно разным ценам. Например, на рынке гораздо дороже покупать овощи. Килограмм картофеля здесь стоит около 80 рублей, тогда как в магазине можно купить за 15,90. Помидоры на рынке есть и за 150 рублей. Огромная разница в стоимости килограмма свеклы. В магазине главный ингредиент для борща можно купить по цене 27,90 за килограмм, а на рынке за этот же продукт выложить 100 рублей.

Мы также не обошли стороной и сезонные товары. Летом очень хочется черешни. Если в «Гулливере» 1 килограмм ягод стоит 189.90 рублей, в «Десяточке» — 219,70, то на рынке цена начинается от 230 рублей за килограмм.

Мы сравнили цены на основные группы товаров, и вот что получилось:

Продукт

Цена на рынке

Цена в магазине «Гулливер»

Цена в «Десяточке»

Картофель, кг 15,90-37,50 35,70 Помидоры, кг 90-150 88,70 — 129 78,70 — 119,50 Огурцы, кг 70-100 39,90 — 55 41,90 Свекла, кг 49,90 27,90 Морковь, кг 70-100 46,20 43,90 Лук, кг 25,50 18,80 Яйца, 10 шт 52-54 39,90 43,90-45,90 Молоко «Вологодское», 1 литр

45-48 на момент визита отсутствовало

42,50 Масло сливочное

Боговарово — 80 Караваево — 83 Боговарово — 84,40 Караваево — 83,50 Боговарово — 84,40 Караваево — 62,90 Масло подсолнечное «Золотая семечка»

99,90 Хлеб черный

36,50 22,50 Батон белый нарезной

17,90 Гречневая крупа, 1 кг Макароны

Окорок, 1 кг — 250 Шея, 1 кг — 350 Вырезка — 357 Корейка — 341 Ребрышки — 239 Шея, 1 кг — 369 Лопатка, 1 кг — 259 Курица

Филе, 1 кг — 268 Грудка, 1 кг — 165 Филе, 1 кг — 239 Грудка, 1 кг — 165 Говядина, 1 кг на момент визита не было

by daruse.ru