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Рынок или магазин: где костромичам дешевле покупать продукты?
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Рынок или магазин: где костромичам дешевле покупать продукты? 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Где выгоднее покупать продукты? Корреспондент портала K1NEWS сравнил цены на рынке и в магазинах Костромы.
Под детальный обзор попали супермаркеты «Гулливер», «Десяточка» и центральный рынок. Продукты, которые покупает каждая семья, в нашем городе можно найти по абсолютно разным ценам. Например, на рынке гораздо дороже покупать овощи. Килограмм картофеля здесь стоит около 80 рублей, тогда как в магазине можно купить за 15,90. Помидоры на рынке есть и за 150 рублей. Огромная разница в стоимости килограмма свеклы. В магазине главный ингредиент для борща можно купить по цене 27,90 за килограмм, а на рынке за этот же продукт выложить 100 рублей.
Мы также не обошли стороной и сезонные товары. Летом очень хочется черешни. Если в «Гулливере» 1 килограмм ягод стоит 189.90 рублей, в «Десяточке» — 219,70, то на рынке цена начинается от 230 рублей за килограмм.
Мы сравнили цены на основные группы товаров, и вот что получилось:
Продукт
Цена на рынке
Цена в магазине «Гулливер»
Цена в «Десяточке»
Картофель, кг  15,90-37,50  35,70  Помидоры, кг  90-150  88,70 — 129  78,70 — 119,50  Огурцы, кг  70-100  39,90 — 55  41,90  Свекла, кг  49,90  27,90  Морковь, кг  70-100  46,20  43,90  Лук, кг  25,50  18,80  Яйца, 10 шт  52-54  39,90  43,90-45,90  Молоко «Вологодское», 1 литр
45-48  на момент визита отсутствовало
42,50  Масло сливочное
Боговарово — 80 Караваево — 83  Боговарово — 84,40 Караваево — 83,50  Боговарово — 84,40 Караваево — 62,90  Масло подсолнечное «Золотая семечка»
99,90  Хлеб черный
36,50  22,50  Батон белый нарезной
17,90  Гречневая крупа, 1 кг  Макароны
"Шебекинские" — 44 "Макфа" — 46  "Шебекинские" — 43,90 «Макфа» — 43,90  "Шебекинские" — 44,90 «Макфа» — 43,90  Свинина
Окорок, 1 кг — 250 Шея, 1 кг — 350  Вырезка — 357 Корейка — 341 Ребрышки — 239  Шея, 1 кг — 369 Лопатка, 1 кг — 259  Курица
Филе, 1 кг — 268  Грудка, 1 кг — 165  Филе, 1 кг — 239 Грудка, 1 кг — 165  Говядина, 1 кг  на момент визита не было
by daruse.ru
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