Закусывать надо: лучшие блюда для тех, кто смотрит футбол

Вы вообще не разбираетесь в футболе

Конечно, вы что-то слышали о Чемпионате Мира, но до сих пор уверены, что угловой — это про супермаркет на углу, сейв — кнопка в текстовом документе, которая позволяет его сохранить, а в испанской сборной все симпатичные. Если так случилось, что ваши домашние не пропускают ни одного матча, а вы составляете им компанию из вежливости — ничего страшного: приготовьте дораду с хрустящими овощами. Овощи, скорее всего, нервно уничтожат домашние, а вот рыба наверняка целиком вам достанется: либо следить за ходом игры, либо аккуратно обгладывать косточки — третьего не дано.

Знаете в лицо каждого игрока

Вы в курсе, что Месси забивает левой ногой, без ошибок произносите имя вратаря Исландской сборной Ханнеса Тора Хальдуоррсона, можете рассказать, почему египетского хавбека Мохаммеда Салаха считают одним из преемников Криштиану Роналду , а разбуди вас в четыре утра — без запинки перечислите всех участников сборной Германии. Вы действительно любите эту игру и во время футбола вам важен только футбол — тут уж не до еды. Вам подойдет легкое блюдо — шампиньоны с тимьяном и чесноком. Оно готовится всего 20 минут: просто положите шампиньоны, чеснок, листочки тимьяна, петрушку, паприку, 20 мл воды, соль и перец в пакет и слегка потрясите. Для запекания подойдет электрогриль и секундомер в смартфоне: чтобы не пропустить начало первого тайма.

Смотрите матч с подругами

В 2018-м мы если еще не распрощались, то уже уверенно машем рукой гендерным стереотипам и не делим занятия на мужские и женские: девчонки могут водить самолеты и работать на ледоколах, и уж конечно, имеют право любить футбол не потому что «любимый смотрит», а потому что это правда очень крутая и красивая игра. Итак, вы позвали подруг и собираетесь посмотреть матч. Можно не миндальничать! Смело готовьте крылышки в цитрусово-перечном маринаде на электрогриле и ешьте их руками. К черту приличия, когда болеешь за любимую команду!

Смотрите с бойфрендом и друзьями

Вы любите футбол, он любит футбол, ваши друзья тоже любят футбол, и кажется, на время пары матчей ваша квартира превратится в фан-зону. А главное для настоящего болельщика — занять лучшее место на трибуне (в вашем случае — у экрана) и по возможности покидать его как можно реже. Закажите в Шефмаркет пивную тарелку: анчоусы, сыровяленый окорок, копченая индейка, луковые кольца в панировке, соленый миндаль, гренки — готовится все это быстро и просто (всего 35 минут), отвлекаться от хода игры не придется, а хватит на всех: порция на 8 человек — это целых 2,4 килограмма еды!

Позвали в гости зарубежных болельщиков

Вы уже побывали в фан-зоне на Воробьевых горах и на «улице огней» Никольской (так ее называют зарубежные футбольные болельщики), где все знакомятся, обнимаются и заводят новых друзей. Для домашних посиделок у большого экрана с интернациональной компанией подойдут простые и узнаваемые закуски — не окрошка, с которой еще попробуй в двух словах объясни, зачем вы заливаете салат кефиром, и не борщ, на приготовление которого уйдет полдня, и потом уже никакого матча не захочется. А вот шашлык из гриль-меню Шефмаркет — то, что нужно: его вам доставят уже в маринаде, останется только подождать 40-50 минут, и russian barbeque готово.

Смотрите в одиночестве