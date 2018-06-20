Рецепт дня: Фрикадельки-митболы

Sobesednik.ru предлагает рецепт митболов, они же фрикадельки, томленные в соусе — традиционное блюдо скандинавской кухни.

Говорят, в Европу их рецепт привез из Османской империи Карл XII, но рассуждать о происхождении того или иного блюда — дело столь же неблагодарное, сколь и бессмысленное: чуть что, набежит толпа и с пеной у рта будет доказывать свое авторство. Пусть шведы называют их коттбуллар, американцы — митболз, греки — кефтедес, турки — кюфта, суть от этого не меняется.

Что потребуется:

Для фрикаделек:

300 г говяжьего фарша + 200 г свиного фарша

2 кусочка белого хлеба

1 луковица

соль, перец, мускатный орех (по вкусу)

растительное масло для жарки

мука или сухарные крошки для панировки

Для соуса:

500 мл мясного, куриного или овощного бульона

5–6 ст. л. жирных сливок

1,5–2 ст. л. муки

2 ст. л. соевого соуса

1. Луковицу очистите, мелко изрубите, обжарьте в разогретом растительном масле до золотистости.

2. Соедините с фаршем, замоченными в воде ломтиками хлеба, солью, перцем, мускатным орехом.

3. Как следует вымесите массу, скатайте из нее шарики величиной с грецкий орех, запанируйте в муке или сухарных крошках, обжарьте их до румяной корочки со всех сторон.

4. В сотейнике нагрейте бульон. Размешайте в сливках муку (можно заменить ее таким же количеством крахмала), влейте тонкой струйкой, непрерывно помешивая, в нагретый бульон.

5. Добавьте пару столовых ложек соевого соуса (именно он придаст соусу приятный карамельный цвет) и варите, помешивая, пока соус немного загустеет.

6. Выложите в сотейник обжаренные фрикадельки и потомите 10–15 минут. Накройте крышкой, дайте немного постоять — и подавайте!

Очень вкусно с отварным картофелем, слегка присыпанным укропом, и дополнительно поданным в отдельной плошечке брусничным соусом.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2018.