Nescafe выпустил обновлённый кофе Nescafe Gold

Новый стиль продуман до мелочей: стеклянная банка формы мягкого квадрата вместе с крышкой выполнена в фирменном цвете матового золота.

Для приготовления кофе использовали инновационную рецептуру. Она включила две разные степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зёрен. За счёт этого раскрывается насыщенность вкуса и аромата напитка. Фото: Nescafe

директор бизнеса «Кофе», «Нестле» в регионе Россия и Евразия — На протяжении многих лет бренд Nescafe Gold менялся и модернизировался, постоянно предлагал потребителю что-то новое, современное и инновационное. 2018 год стал для бренда поворотным. Мы постарались сделать идеальную чашку кофе — с насыщенным вкусом и ароматом свежесваренного напитка. Мы сфокусировались и на эмоциональной составляющей. Основной слоган нашей новой коммуникации — для самых ценных моментов. Статьи по теме Всё, что вы хотели знать о кофе: как отличить хороший кофе от плохого и как сварить идеальный эспрессо дома Всё, что вы хотели знать о кофе: виды зёрен и как их правильно выбрать в магазине 5 способов сделать кофе ещё полезнее Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso

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