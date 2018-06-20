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Nescafe выпустил обновлённый кофе Nescafe Gold
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Nescafe выпустил обновлённый кофе Nescafe Gold 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Новый стиль продуман до мелочей: стеклянная банка формы мягкого квадрата вместе с крышкой выполнена в фирменном цвете матового золота.
Для приготовления кофе использовали инновационную рецептуру. Она включила две разные степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зёрен. За счёт этого раскрывается насыщенность вкуса и аромата напитка. Фото: Nescafe
Мария Ткалич
директор бизнеса «Кофе», «Нестле» в регионе Россия и Евразия — На протяжении многих лет бренд Nescafe Gold менялся и модернизировался, постоянно предлагал потребителю что-то новое, современное и инновационное. 2018 год стал для бренда поворотным. Мы постарались сделать идеальную чашку кофе — с насыщенным вкусом и ароматом свежесваренного напитка. Мы сфокусировались и на эмоциональной составляющей. Основной слоган нашей новой коммуникации — для самых ценных моментов. Статьи по теме Всё, что вы хотели знать о кофе: как отличить хороший кофе от плохого и как сварить идеальный эспрессо дома Всё, что вы хотели знать о кофе: виды зёрен и как их правильно выбрать в магазине 5 способов сделать кофе ещё полезнее Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso
Запись «Nescafe выпустил обновлённый кофе Nescafe Gold» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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