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Роспотребнадзор принял 17,6 тыс. обращений по вопросам безопасности детских товаров и детского отдыха
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Роспотребнадзор принял 17,6 тыс. обращений по вопросам безопасности детских товаров и детского отдыха 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: tvtomsk.ru
На «горячую линию» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам качества и безопасности детских товаров и детскому отдыху поступило 17,6 тыс. обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 28 мая по 11 июня 2018 г. специалисты Роспотребнадзора консультировали граждан по приобретению детских товаров, обуви, игрушек и одежды, рассказывали, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха. Поступило 17,6 тыс. обращений за консультациями, что практически в два раза больше, чем в 2017 г. Были рассмотрены 174 жалобы, связанные с конкретными фактами нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, составлено 296 претензий в адрес продавцов», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что 63% обращений, касалась вопросов организации детского отдыха. Эксперты Роспотребнадзора ответили на вопросы вопросам об организации летнего отдыха детей, об организации питания в летних оздоровительных лагерях, о наличии сведений о прививках для детей, о требованиях по оказанию услуг при организации детского отдыха. Кроме того специалисты разъяснили требования санитарно-технического состояния загородных стационарных лагерей, в том числе вопросы организации питьевого режима. При этом особое внимание было уделено организации перевозок детей и приобретения путевок в оздоровительные организации.
Также большая часть обращений касалась вопросов качества и безопасности детских товаров — детской одежды, игрушек и обуви. Среди наиболее часто задаваемых вопросов специалисты отмечают обращения, касающиеся качества и безопасности гаджетов, детского питания и маркировки товаров детского ассортимента.
По данным органов образования России в летнюю оздоровительную кампанию 2018 г. запланирован отдых более 6 млн детей в 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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