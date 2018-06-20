6 вкусных альтернатив шашлыку для вылазки на дачу

Набор из мангала, шампуров и маринованного мяса за лето может надоесть кому угодно. Удивительная безальтернативность шашлыка при выборе блюд для пикника, вылазки на природу или дачного отдыха начинает понемногу приедаться. Поэтому мы собрали несколько рецептов блюд на огне, которые несложно готовить, они удивительно вкусны и могут превратить отдых на даче в событие, вспоминать которые вы будет еще долго.

Куриные ноги на решетке

Ингредиенты: 8-10 куриных бедрышек; 100 милиграмм соевого соуса; 2 столовые ложки лимонного сока; Черный перец; Сухие базилик и розмарин;

Процесс: Бедрышки промыть, подсушить бумажным полотенцем. Присыпать черным перцем и полить лимонным соком. Добавить соевый соус, базилик, розмарин и соль. Перемешать равномерно и мариновать 2-3 часа. На разогретую решетку положить бедрышки. Часто переворачивая, жарить до готовности. Готовность проверить, делая надрез ножом — должен выделяться прозрачный сок.

Классическая уха на костре

Ингредиенты:

1 килограмм рыбы (можно использовать как речную, так и морскую, но лучше избегать мелкой рыбы); 3 литра воды; 5-6 средних картофелин; 2 луковицы, мелко нарезать; 2 столовые ложки пшена (или кускуса); Свежая зелень, лавровый лист; Соль; Перец горошком;

Процесс:

Воду довести до кипения в котелке. Бросить в кипяток очищенную и нарезанную картошку и пшено. Рыбу очистить и разрезать крупными кусками. Когда картофель будет в стадии аль денте, положить в уху рыбу, порезанный лук, лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу. Варить еще минут 7 до готовности рыбы. В конце варки добавить свежую зелень.

Рыба запеченная в глине

Ингредиенты:

Свежая выпотрошенная рыба; Соль; Перец молотый; Специи; 1 луковица кольцами;

Процесс:

Развести костер. Натереть рыбу изнутри солью, положить внутрь лук, перец горошком, лавровый лист. Обмазать тушку глиной слоем 3—4 см и на 25—30 минут завалить горячими углями, сверху развести огонь. Готовую рыбу чистить не придется, так как чешуя отваливается вместе с глиной. Некоторые рыбаки предварительно заворачивают рыбу в листьях капусты, лопуха, крапивы, дикой смородины. В этом случае время приготовления блюда увеличивается до 40—50 минут.

Рыба печеная на камне

Ингредиенты:

Свежая выпотрошенная рыба; Соль; Перец молотый; Специи; 1 луковица кольцами;

Процесс: Для этого блюда нужен ровный гладкий плоский камень, который послужит как сковородка. Камень тщательно вымыть и раскалить на углях костра. Смазать маслом и выложить рыбу, предварительно нарезанную на куски. Жарить по 15 минут с каждой стороны.

Картофель с беконом на шампурах

Ингредиенты:

Несколько средних картофелин; 200 граммов бекона; Помидоры черри; Соль; Специи;

Процесс:

Картофель хорошо помыть щеткой. Разрезать пополам, посолить и поперчить. Нанизать картофель, перемежая кусочками бекона и помидорами черри. Можно также готовить блюдо на решетке. Готовить на среднем жаре, часто переворачивая.

Карп в винном соусе на углях

Ингредиенты:

Несколько средних рыбин карпа; 5 средних луковиц; Перец черный молотый; Сок одного лимона; Белое сухое вино; Соль, мука;

Процесс:

Рыбу почистить, выпотрошить, удалить жабры. Лук порезать крупно кольцами или полукольцами, выдавить сок из лимона. В чашке смешать специи, соль, вино, сок лимона. На дно кастрюли выложить слой лука на него уложить рыбу, полить смесью маринада, сверху лук, далее опять слой рыбы и т.д. Последний слой рыбы покрыть луком и полить маринадом. Оставить мариноваться минимум 2 часа. Затем освободить рыбу от лука, присыпать мукой. Решетку смазать маслом и также присыпать мукой. На решетку выложить рыбу и жарить на углях, часто переворачивая.