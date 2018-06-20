5 полезных перекусов вместо чипсов для просмотра матча

Первая неделя Чемпионата мира по футболу 2018 прошла, большинство команд уже провели по одной игре. Каждая сборная борется за выход из группы и победный кубок, а мы, преданные фанаты, с нетерпением ждем новой игры. Чем закусывать опасные моменты и голевые передачи, чтобы это не сказалось на фигуре?

Овощные палочки

Для этого вам понадобятся: перец, сельдерей, морковь и огурец. Нарежьте все тонкими палочками. Откажитесь от майонеза и сделайте соус сами. Разомните сыр с плесенью вилкой и добавьте к нему сливочный сыр, распределите соус на дне красивых невысоких стаканов. Нарезку из овощей соберите в ассорти и разделите по бокалам. По желанию в соус можно добавить специи — сухой тмин, паприку или просто перец.

Нутовые шарики

Рецепт, требующий достаточно долгой подготовки. Вам понадобится нут, который лучше всего замочить на ночь. Далее его нужно отварить в течение 30-40 минут. Откиньте готовый нут на дуршлаг: пусть стечет вода. Посыпьте (обваляйте) в смеси из соли и паприки и отправьте в духовку. Запекайте около 45 минут при температуре 180°С. Ориентируйтесь на свою духовку.

Цельнозерновые хлебцы с соусом

Наломайте цельнозерновые хлебцы на небольшие кусочки — такая закуска отлично подойдет под футбольный «гарнир». Предлагаем разбавить слегка пресный вкус оригинальным соусом –манговый или чесночный.

Для чесночно-йогуртового соуса вам понадобятся: 1 стакан несладкого йогурта, ½ головки чеснока и 3 ст.л. оливкового масла. Чеснок нужно почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и снова взбить. Кстати, чеснок можно заменить горчицей — получится не менее вкусно.

А для тех, кто хочет более нежный вкус, подойдет соус из манго. Для этого возьмите: 1 манго, 1 см корня имбиря, одну красную луковицу, 1 ст.л. сока лайма, по 3-4 веточки кинзы и мяты. Манго очистите, срежьте с косточки и нарежьте на небольшие кусочки. Мелко нарежьте имбирь, лук и зелень. С помощью блендера пюрируйте зелень, потом к ней добавьте лук. После добавьте к получившейся массе манго и имбирь, еще раз пропустите все через блендер. В конце добавьте сок лайма.

Капустные чипсы

Такое вы еще не пробовали! Вам понадобятся: салат кейл, кешью, соевый соус, лимон, немного растительного масла и чеснок.

Кешью залейте водой на час. Слейте воду и смешайте их в блендере с лимонным соком, растительным маслом, соевым соусом и чесноком. Получившуюся массу смешайте с листьями капусты и отправьте в предварительно разогретую на минимальной температуре духовку. Выпекайте на пергаменте 2-3 часа до хрустящей корочки, периодически переворачивая.

Шашлычки из курицы

Простое, быстрое и полезное блюдо, которое отлично подойдет на ужин под просмотр вечернего матча. Самое важное, что вам нужно предварительно сделать, — замочить в воде деревянные шпажки на 30-50 минут. Это делается для того, чтобы при запекании сами шпажки не сгорели.

Для блюда вам понадобится куриное филе (600 гр.) и маринад из соевого соуса (150 мл) с медом (1 ч.л.). Смешайте все ингредиенты и залейте полученным маринадом нарезанную предварительно курицу. Оставьте на 1-2 часа. Чем хорош этот маринад — благодаря наличию меда, во время запекания на курице образуется тонкая сладкая корочка.

Шпажки с куриным шашлычком следует установить на любую форму для запекания так, чтобы мясо оставалось на весу. Запекаем их 30 минут при 200 градусах. Пару раз вам нужно будет перевернуть шпажки, чтобы куриные шашлычки равномерно подрумянились со всех сторон.

Текст: Александра Гришина