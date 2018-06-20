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В Красноярском крае отследили изменение вкуса у малышей
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В Красноярском крае отследили изменение вкуса у малышей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Надежда и Наталья Масловские (мать и дочь) вместе отработали в системе питания 50 лет и смогли отследить изменение вкусовых предпочтений у малышей. Многолетний лидер среди супов — бульон с гренками уступил свои позиции борщу и рассольнику. Практически исчезла из меню жареная пища, теперь подаётся отварное, тушёное или запечённое. Давно запрещены полуфабрикаты, зато прибавилось овощей и фруктов. Сохранили свои позиции фавориты вкуса — тефтели, творожные запеканки, пюре с подливой, рожки и булочки с посыпкой, а также лидеры антирейтинга — тушёная капуста, рыба и морковные котлеты. Чтобы заставить детей их есть поварам приходится хитрить, например, вкладывая в морковные котлеты курагу и сахар.
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