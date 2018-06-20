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Как запечь курочку по-хоббитски
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Как запечь курочку по-хоббитски 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Пользователь Pikabu одессит Денис Брахман занимается «культурной кулинарией»: воспроизводит блюда из известных литературных произведений, фильмов и сериалов. В этот раз его выбор пал на кухню хоббитов, больших любителей вкусно поесть. Этот аппетитный и несложный рецепт запеченной курицы придется по вкусу многим (ну кроме Голлума, пожалуй). Только будьте осторожны: после просмотра этого поста вам очень захочется такой курицы…
Далее — авторский текст.
Здравствуй, честной народ. А вот посмотрите, у меня свежий экземпляр в литературную кухню. Небольшая, фанатская, но «уютная» и позитивная кулинарная книжка по вселенной хоббитов. Называется она The Shire Cookbook, и написала ее многим уже известная Челси Монро-Кассель. Я внимательно ее пролистал и наткнулся на рецепт, по которому с небольшими изменениями готовлю уже лет десять. Поэтому с удовольствием сегодня покажу этот простой, но достаточно боевой и рабочий вариант запеченной курицы.
О пристрастии хоббитов к вкусной и сытной еде известно многим. И в основном это разнообразное мясо, рыба и множество овощей. Любят они и похлебки, блюда, включающие тушение и томление. Я уже не говорю про различные коренья, пряности и травы. Короче, эти волосатые чуваки явно разбираются во вкусной и сытной еде. Дабы не перегружать блюдо лишними компонентами, курицу можно укомплектовать овощами.
Понадобится следующее:
курица — 2 кг;
2 ст. л. сливочного масла;
1 репчатая луковица или 2-3 шалота;
5 ломтиков подсушенного или получерствого хлеба;
4-6 полосок бекона. Я для этого блюда беру сырой бекон. Можете брать обычный, копченый;
небольшой кусочек копченой щеки. Можно заменить копченым подчеревком, беконом, грудинкой и т.д. ;
пара ст. л. рубленой петрушки;
1 яйцо;
соль и перец;
картошка, морковка, грибы, лук-порей, лук репчатый — в общем, что душе угодно на запекание в качестве гарнира.
Как готовить:
1. Включить духовку на 200 градусов.
2. Растопить половину сливочного масла (1 ст. л.) в небольшой сковороде или сотейнике и обжарить нарезанный мелкими кубиками лук до мягкости. Обычно на это нужно 2-4 минуты.
3. Хлеб у меня был достаточно свежий, поэтому я подсушил его в духовке минут пять так, чтобы он сверху хрустел, оставаясь внутри мягким.
4. Переложить поджаренный лук с маслом в подходящую емкость и добавить порезанный кубиками хлеб и копченые щеки (бекон, грудинку или что там у вас), нарубленную петрушку, размешанное сырое яйцо. Слегка можно посолить и приправить черным перцем. Перемешать.
5. Начинить всем этим счастьем курицу. Без фанатизма. Если начинки будет больше, прошу вас, не делайте курице страшно. Я оставшуюся начинку тут же превратил в яичницу, залив ее парой яиц. Получилось душевно, ибо, как не говорил Конфуций: «Тот, кто познал вкус яичницы со шкварками поутру, познал вкус жизни».
6. Если курица мокрая, промокните ее бумажными полотенцами. Растопите оставшуюся ложку сливочного масла и натрите им курицу.
7. Теперь осталось уложить всю эту конструкцию в подходящую форму для запекания, обложив вымытыми и по необходимости очищенными овощами и корнеплодами. И да, не делайте курице оверпак овощами — иначе есть риск, что она не запечется красиво. Так, раскидайте вокруг. Я вообще кладу курицу сверху на порезанные пополам грибы, добавляя немного картошки вокруг.
8. Посолите умеренно крупной солью и по желанию посыпьте черным перцем.
9. Поверх куриной грудки уложите бекон. Крылья в превентивных целях можно подоткнуть под птицу или обернуть их фольгой.
10. Готовить 1,5-2 часа, периодически интересуясь ситуацией в духовке. Проверять можно термометром, а можно просто в промежуток между 1,5-2 часами ткнуть деревянным шампуром или вилкой в мясистую часть курицы и посмотреть, какой будет сок. Если прозрачный и чистый — можно доставать.
11. Вуаля, вы запекли курицу. Теперь осталось лишь подождать. Иногда это самое сложное…
Технические вопросы и замены:
Если боитесь лишней жирности, от жирного бекона в начинке можно отказаться. Но он дает приятный вкус, и я бы его не убирал. В качестве замены можно подобрать ветчину. Она тоже дает нужный вкус.
Для разнообразия в начинку можно добавлять лимонную цедру под настроение. Та же история с чесноком.
Если полоски бекона, предназначенные для помещения на курицу, у вас попались сверхтонкие, то где-то в середине готовки их можно убрать, чтобы не превратились в чипсы. У меня мясо было сырым и жирным, поэтому я не убирал.
Выводы
Приличная запеченная курица, сочетающая в себе все ей присущие плюшки: тонкую запеченную корочку, похрустывающую на зубах, мягкое мясо и однородную, приятную на вкус начинку, которую, как оказалось, прикольно макать в образовавшийся на дне соус. Получился вполне себе плотный ужин. Мясо и запеченные овощи. Пожалел, что не добавил морковь или тыкву — не отказался бы от сладких оттенков.
Еще к такой курице хорошо бы пошли поджаренные на сливочном масле яблоки или айва. А аккомпанементом к этому делу у меня была моя любимая молодая брынза, помидоры и свежая зелень. В этот раз обошелся без алкоголя — в кубках компот. В общем, предлагаю приготовить и составить свое собственное мнение.
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