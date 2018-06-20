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Ярмарка «Ценопад» впервые открылась в Чехове
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Ярмарка «Ценопад» впервые открылась в Чехове 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Социальная ярмарка «Ценопад» впервые открылась в подмосковном Чехове, 34 торговые точки продают продукты питания, поделки ручной работы, постельные принадлежности и многое другое по сниженным ценам, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Ярмарка открылась в пятницу и будет проходить по 24 июня.
«Уникальность проходящей в Чехове ярмарки — на ней представлен большой выбор фермерской продукции, произведенной в Московской области и в ближайших регионах, по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», — говорится в сообщении.
На «Ценопаде» покупатели смогут приобрести свежие клубнику и черешню, огурцы и помидоры, яблоки, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, мед, халву, кондитерские изделия, поделки ручной работы, трикотаж, постельные принадлежности и многое другое.
Кроме того, со скидкой до 70% можно будет приобрести «ценопадные продукты» — порядка 24 наименований.
Акция «Ценопадный продукт» является постоянной на всех социальных ярмарках «Ценопад». Суть акции в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, при этом скидка на данный товар достигает 70%.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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