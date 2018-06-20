Как тушить говядину целым куском

Тушеное мясо может быть безумно вкусным при правильном подходе, и его можно готовить на любой кухне. Кроме всего прочего, у этого способа есть как минимум два преимущества: для тушения идеально подходят жесткие, недорогие куски; мясо не нужно постоянно переворачивать или поливать — хватит того, что вы добавите в кастрюлю все необходимые ингредиенты и поставите ее в духовку. Чтобы жесткий кусок говядины получился невероятно нежным и ароматным, нужно знать следующее.

Важен выбор отруба

Как известно, для тушения лучше всего подходят жесткие, недорогие части туши. По логике вещей сгодится любой дешевый отруб, но это не совсем так. Если мясо содержит мало соединительной ткани, после долгого томления оно либо станет слишком жестким, либо превратится в месиво. Использовать такое мясо для медленного томления — только зря продукты переводить. Для приготовления при низких температурах нужно брать мясо, богатое коллагеном, как например, мясо лопатки, голяшку или грудинку. При длительном медленном нагреве грубые коллагеновые волокна соединительной ткани растворяются, делая текстуру мяса нежной, а аромат — ярким и насыщенным.

Обжарьте мясо перед тушением

Некоторые полагают, что нет никакого смысла заморачиваться с жаркой мяса, если оно все равно потом будет томиться. На самом деле есть, ведь быстрая обжарка как раз и отличает вкусное тушеное куском мясо от очень вкусного. Она способствует усилению аромата. За каких-то 6-7 минут мясо покрывается румяной корочки, а вместе с ней оно приобретает неповторимый вкус. Обжаривать мясо предпочтительнее в той же кастрюле, в какой потом вы его будете томить — это значительно обогатит вкус и аромат блюда.

Используйте остатки после жарки для создания бульона

Прежде чем добавить в кастрюлю всю жидкость для тушения, можно подлить лишь небольшую часть и очистить с помощью лопатки стенки посуды от налипших частичек мяса. Этот незатейливый прием сделает вкус подливы более концентрированным. Вместо того чтобы подливать один бульон, используйте его сочетание с вином или томатной пастой и свежими травами. Благодаря деглазированию мясо получается еще ароматнее.

Добавляем все и сразу

Как правило, мясо тушат вместе с овощами. Поскольку оно готовятся с разной скоростью, выкладывая в кастрюлю все вместе, с большой вероятностью вы получите нечто кашеобразное с кусочками мяса. Чтобы этого не произошло, нужно чтобы после деглазирования какое-то время мясо томилось в бульоне с приправами без овощей. Обычно кусок говядины весом около 1,5 кг тушат в духовке при 160 градусах, закрыв крышку кастрюли, около 1,5-2 часов до тех пор, пока оно не станет мягким, но еще не будет разваливаться на части. Потом к нему добавляют овощи и томят все вместе уже без крышки. Как только овощи размягчатся, кастрюлю достают из духовки. Если блюдо передержать, то получится переваренное мясо с овощным пюре.

Подают мясо вместе с овощами и соусом, в котором все это томилось. Для получения нужной консистенции подливу необходимо слегка загустить, а вместе с тем придать ей насыщенную и бархатистую текстуру. Вся сложность в том, что сделать это надо без образования ненавистных комочков и, хорошо бы еще, без дополнительного пачкания посуды. Простой и удобный способ загустить подливу, да в принципе любой соус, — бер-манье. В равных пропорциях (примерно по 2 столовые ложки) смешайте размягченное сливочное масло и муку. Скатайте шарик и положите его в подливу без мяса и овощей. Варите пока она не загустеет, а затем добавьте овощи и нарезанное мясо и подогрейте их.