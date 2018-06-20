7 советов для быстрого похудения

Перед началом летнего сезона или важным мероприятием девушки думают, как похудеть без вреда для здоровья, чтобы было эффективно. Каждая женщина подбирает индивидуальные упражнения, диеты, методы сбрасывания лишнего веса и манипуляции. Без большого желания не получиться следовать рекомендациям. Но тема похудения знакома и важна также мужчинам. Поэтому диетологи разрабатывают концепции похудения под конкретного человека.

Советы при похудении

Тренера дают рекомендации, какая стратегия избавления от лишнего веса лучше. Выделяют 7 основных советов, которые помогут преобразить фигуру и приблизиться к идеалу:

Выключить телевизор — прием пищи за фильм, сериалом, новостями только подогревает аппетит. За просмотром увлекательной передачи хочется что-то перекусить. Руки тянутся ко всему, что есть дома. Поэтому в кино продаются разные снеки.

Высчитывать калории — нужно следить за тем, что, когда и в каком количестве вы едите. Чтобы процент сожженных калорий не был существенно выше употребляемых.

Ходить пешком — между поездкой на машине или автобусе лучше выбирать пешие прогулки или велосипед. Дополнительное занятие спортом только во благо.

Уменьшать порции, но делать частые перекусы — если кушать много, то желудок растягивается, требует большого количества блюд. Поэтому постепенно порции стоит делать меньше.

Совмещать белки и углеводы — сами по себе углеводы быстро расщепляются. Они не дают пользы организму. Но если сочетать их с белками, то уменьшается выброс сахара, насыщение приходит быстрее.

Завтраки сытные и большие — лучше съедать в первой половине дня все самое тяжелое, большое, калорийное. Мнение, что на завтрак нужно есть только творог, яичницу или овсянку не на сто процентов правильное. Такими продуктами запускается организм, но после них нужен еще один прием пищи. До 12 часов дня можно есть любые продукты.

Ложиться раньше — во сне должен быть порядок и режим. Нужно ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. За 2-3 часа до сна не рекомендуется есть, особенно тяжелые блюда.

Спорт для сжигания жира

Сегодня можно легко найти множество советов по похудению, разные мнения и способы. В большом разнообразии предложений человек выбирает только пробами, ошибками.

Весь процесс похудения лишь на 30% состоит из спорта, а остальные 70% занимает правильное питание.

Однако тренироваться тоже нужно правильно, подбирать упражнения в зависимости от физической подготовленности.

Чтобы не навредить организму и был максимальный эффект рекомендуется ходить в зал, заниматься с тренером. Самовольные тренировки приводят к неправильному выполнению упражнений, соответственно они бездейственны.

Наиболее эффективные упражнения для похудения на тренажерах. Также можно:

Бегать.

Заниматься пилатесом.

Практиковать йогу.

Плавать.

Заниматься фитнесом.

Ездить на велосипеде и т.д.

Если тяжелые нагрузки запрещены, то советуют делать пешие прогулки на большие расстояния. Для поддержания тонуса организма рекомендуется в день делать не меньше 8 000-10 000 шагов. А если устраивать пешие прогулки, то улучшается обмен веществ, ускоряется сжигание жира. Это оптимальный вариант тренировок для людей с проблемами ног, сердца или сосудов.

В качестве спорта также можно выбрать теннис, хоккей, футбол, танцы, греблю, верховую езду, катание на лыжах или роликах. От таких тренировок будет меньше пользы, но они доставят больше удовольствия, а некоторые даже помогают наладить моральное состояние.

Питание при похудении

На тренировках сжигается не так много энергии, как хотелось бы. Организм расходует свои запасы на метаболизм, переваривание пищи и физическую активность. Больше всего задействуется ресурсов на первые два этапа. Поэтому при похудении нельзя садиться не жесткую диету. Диетологи утверждают, что важно правильное питание и соблюдение режима приемов пиши. Порции должно быть маленькими, полезными. Организм будет насыщаться, а не только потреблять жиры и углеводы.

При жесткой диете включается защитная реакция, начинается экономия ресурсов. Поэтому у человека появляется:

Мерзлота.

Слабость.

Головокружение.

Сонливость.

Ухудшается метаболизм.

Меньше мышцы, но жир остается.

Кожа дряблая, появляется целлюлит.

Постоянный аппетит.

Лучшей диетой для сжигания жира считается белковая. Правила питания простые — исключить сладкое, мучное, а мясо есть каждый день. При выборе продуктов нужно смотреть на содержание белка, чем его больше, тем лучше. Поскольку углеводов становится меньше, организм черпает его со своих запасов. При этом чувства голода нет, но килограммы уходят.

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Во время такой диеты рекомендуется разнообразить рацион такими продуктами:

Мясо.

Птицу.

Рыбу.

Грибы.

Яйца.

Овощи, кроме картошки, морковки, свеклы, зеленого горошка, бобовых.

Капусту.

Тыкву.

Кабачки.

Зелень.

Огурцы.

Оливковое масло.

Лимонный сок.

Придерживаться белкового питания нужно до 2 недель. За это время можно есть продукты из списка в любом количестве. Но при одной употреблении пищи пропорция белка и овощей должна быть 2:1.

Для ускорения метаболизма советуют перед едой выпивать стакан теплой воды. За весь день нужно пополнить водный баланс на 1,5-2 литра жидкости. Недостаток воды приводит к неприятностям. Также рекомендуется каждое утро и перед сном выпивать стакан минерального напитка. В течение дня можно пить при ощущении жажды или при сильных физических или умственных напряжениях.

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