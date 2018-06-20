7 рецептов, которые убедят тебя перейти на кето-питание

Кетогенная диета штурмует тренды, и неспроста: питание с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов нацелено не на похудение, а на улучшение общего тонуса организма. Но если ты все еще боишься радикально изменить свой рацион, попробуй рецепты, которые убедят тебя в том, что эта диета не только полезная, но и крайне вкусная.

1. Капрезе с яйцами

Отличный вариант для завтрака — простая запеканка с добавлением нежного сыра. Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

300 г помидоров черри

8 яиц свежий базилик

4 шарика моцареллы

соль и перец

Приготовление: Нарежь помидорки на четвертинки и обжаривай в сковороде с оливковым маслом, пока они не размякнут. Дай им немного охладиться. Взбей яйца, базилик, соль и перец в другой чашке. Затем возьми смазанный противень, уложи в него помидоры и залей полученной смесью. Добавь несколько шариков моцареллы и выпекай в течение 20 минут.

2. Яичные роллы

Еще один отличный вариант для завтрака, который можно взять с собой на работу. Ингредиенты:

10 яиц 1,5 чашки натертого сыра

5 ломтиков бекона

2 сосиски

оливковое масло

соль и перец

Приготовление: Взбей 2 яйца и приправы в миске, затем перелей их на смазанную и предварительно нагретую сковороду. Накрой крышкой на 1-2 минуты, чтобы блинчик запекся. Добавляй сыр, бекон и нарезанные сосиски так, чтобы они разделяли его пополам. С помощью лопаточек заверни блинчик в единый ролл.

3. Лапша со свининой

Стеклянная лапша абсолютно нейтральна по вкусу, но ее можно использовать вместо классической пасты, ведь она не содержит жиров, глютенов и в ней совсем небольшое количество углеводов. Ингредиенты:

0,5 кг свинины

1 ложка оливкового масла

1 зубчик чеснока

щепотка имбиря

палочка корицы

щепотка аниса

3 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. коричневого сахара

1/2 чашки бульона

2 порции стеклянной лапши

бокал красного вина

Приготовление: Нагрей в оливковом масле все специи, чтобы они проявили свой аромат. Добавь нарезанную свинину. В свободной чашке смешай соевый соус, коричневый сахар, вино и несколько ложек воды. Полученным соусом заливай свинину и туши в течение 35-40 минут. После того как мясо доготовится, вытащи его из кастрюли и дай немного остыть. В оставшуюся жидкость добавь бульон и лапшу. Перед подачей мелко нарезай свинину и не забудь оставить бульон. Украсить блюдо можно яйцами, жаренным луком или зеленью.

4. Беконовые корзинки Цезарь

Для этого рецепта тебе понадобятся формы для выпечки кексов. Зато блюдо можно использовать на любой вечеринке, и гости непременно оценят необычный способ подачи знакомого рецепта. Ингредиенты:

8 ломтиков бекона

салат-латук

8 нарезанных помидоров

соус Цезарь

чашка тертого сыра

соль и перец

Приготовление: Оберни бекон вокруг формы так, чтобы он образовал собой чашечку. Запекай в течение 20 минут, чтобы он удерживал подобную форму. Нарежь листовой салат, помидоры и соус в чашку. Наполни беконовые корзиночки полученым салатом и посыпь сверху тертым сыром.

5. Огуречный суп с беконом

Этот рецепт одновременно является и соусом и супом — все зависит от того, какой густоты ты хочешь добиться. Ингредиенты:

1 ст.л. сливочного масла

зубчик чеснока

щепотка петрушки

стебель сельдерея

½ мелко нарезанного лука

щепотка укропа

¼ чашки куриного бульона

1 стакан сливок 33% жирности

½ чашки нарезанного бекона

½ чашки натертого сыра

½ чашки соленых огурцов

Приготовление: В глубокой чашке нагрей сливочное масло и чеснок. Добавь мелко нарезанный сельдерей, лук, соленые огурцы и обжаривай в течение 5 минут. Залей куриным бульоном и сливками, доведи до кипения. Добавь мелко нарезанный бекон и сыр. Перед подачей украшай свежей зеленью.

6. Беконо-куриные бомбы

Рецепт удивит любого гостя: с виду это простой рулет из курицы с беконом, но внутри запрятан отличный соус. Ингредиенты:

3 кусочка куриного филе

½ чашки шпината

½ упаковки сливочного масла

½ чашки сыра рикотта

12 ломтиков бекона

соль и перец

Приготовление: Смешай размороженный шпинат со сливочным маслом и рикоттой, добавь соль и перец. Нарежь кусочки филе на половину, а затем сделай карманы внутри каждого кусочка. Наполни их сырной начинкой, а затем плотно оберни ломтиками бекона, не забывая прикрыть карман. Слегка запанируй полученные роллы в горячей сковородке, чтобы они не потеряли свою форму. Затем запекай в духовке 35-45 минут.

7. Жареный сельдерей с сыром

Если же ты хочешь добавить к своему обеду хрустящих и полезных закусок, попробуй это низкокалорийное блюдо. Ингредиенты:

5 крупных стеблей сельдерея

½ чашки натертого сыра

2 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. дрожжей

зубчик чеснока

базилик

соль и перец

Приготовление: Разогрей духовку. Промой и нарежь сельдерей на половинки. Смешай лимонный сок, сыр, дрожжи, базилик, и приправы. Распредели начинку внутрь стеблей, запекай около 20 минут.