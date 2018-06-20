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Названы самые удивительные свойства гречки
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Названы самые удивительные свойства гречки 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Гречка относится к числу продуктов, которые мы привыкли употреблять с детства. Возможно, поэтому многие не подозревают, какой кладезь питательных веществ в ней содержится. Начнем с того, что гречка является превосходным источником высококачественных и хорошо перевариваемых белков. Это делает ее отличной заменой мяса. Содержащая много белков гречневая мука изучается учеными в качестве возможного использования в продуктах для снижения холестерина в плазме, жира в теле и холестериновых камней в желчном пузыре. Крахмал в гречке также является альтернативой жира в переработанных продуктах питания. В гречке содержится повышенный уровень рутина, который добывается из листьев в медицинских целях для лечения повышенного артериального давления. Гречка является гипоаллергенным продуктом, поэтому она прекрасно подходит для людей, страдающих от аллергии на грязь, пыльцу и другие подобные компоненты. Многочисленные исследования показывают, что гречка может помогать жертвам диабета. Ее гликемический индекс составляет всего 54, она снижает уровень сахара в крови более медленно, чем рис или продукты из пшеницы. Гречка прекрасно подходит для стабилизации пищеварения, поскольку обладает нейтральной термальной природой. Она эффективна для лечения дизентерии и хронической диареи, что было доказано еще в 1980-е годы. Наконец этот очень полезный и распространенный в России злак растет так быстро, что не требует использования большого количества пестицидов и других химических веществ. Это позволяет включить гречку в не очень большой список не содержащих химикатов продуктов питания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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