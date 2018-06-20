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Сергей Жуков вместе с супругой выпустил футбольную серию десертов
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Сергей Жуков вместе с супругой выпустил футбольную серию десертов 

Журнал ОК! 34 минуты назад
Пока весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу — 2018, Сергей Жуков вместе со своей очаровательной супругой Региной Бурд выпустил тематическую линейку десертов.
Кейк-попсы в виде футбольных мячей, леденцы с изображением Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других футболистов, а также символичные имбирные пряники можно продегустировать в дни Чемпионата в любом из пяти кафе «Любовь и сладости» в Москве. Самые заядлые сладкоежки смогут даже собрать свою мини-команду. Стоимость леденцов и пряников — 100 рублей за штуку, а кейк-попсов — 145 рублей. Ознакомиться со всем ассортиментом кондитерской можно на сайте.
«Любовь и сладости» — новое имя успешной сети кондитерских CupCake Story, известной с 2014 года, от Сергея Жукова и Регины Бурд. Все десерты делаются вручную, используются только качественное сливочное масло, молоко, йогурт, сливки, орехи, шоколад, какао. В новом кафе на Усачевском рынке будут представлены разнообразные сладости, приготовленные вручную: капкейки, эклеры, пирожные, мини-торты, выпечка. Здесь можно будет заказать десерты, в том числе, и с индивидуальным дизайном.
Сергей Жуков с женой и детьми
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