Сила и польза овсянки на завтрак

История возникновения овса

Овес — это однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству Злаки. Его родиной признан северо-восточный Китай и Монголия. Всего людям известно порядка 40 разновидностей овса. Большинство видов произрастает на евразийской территории в умеренных широтах. Его зерна являются сырьем для изготовления муки, крупы и хлопьев. Лечебные свойства этого растения известны еще со времен Гиппократа: овес считали средством укрепления и чистки организма. В Великобританию культуру привезли из Рима и с начала ХII века англичанам так сильно пришлась по вкусу овсяная каша, что она стала царицей блюд.

Что можно приготовить из этих зерен?

Кроме каш, зерна овса используются в приготовлении супов, напитков, а также кондитерских изделий. Мука подходит для готовки овсяных лепешек, оладий, печенья. Из овсяной крупы готовят также кисель, диетический слизистый суп, молочный и суп-пюре. Этот злак даже используется в качестве добавки к пиву, благодаря чему напиток приобретает особенный вкус. Теперь узнаем о хлопьях Геркулес. В чем их отличие от овсянки? Как приготовить? Где больше пользы?

Геркулес и овсянка: в чем отличие?

Зачастую овсяную крупу по внешнему виду сравнивают с рисом. Она представляет собой цельное зерно, на варку которого уходит около получаса.

Овсяные хлопья или же Геркулес (это коммерческое название хлопьев) производят из того же овса, только по другой технологии.

Первым делом зерно очищают, потом подвергают пропарке и расплющивают в тонкие лепестки с помощью гладких вальцев. Вот почему, на их приготовление требуется всего пара минут. Поскольку хлопья термически обработаны, то в сравнении с овсянкой они приносят меньше пользы, и их нежелательно употреблять каждый день. Примечательно также то, что Геркулес готовят из крупы высшего сорта. Из овса 1 класса делают овсяные хлопья под названием «Экстра»: из цельных зерен — «Экстра №1», из резаной крупы — «Экстра №2» и «Экстра №3» — быстроразваривающиеся, тоже из резаной крупы.

Овсянка: калорийность и витамины

В овсе содержится в большом количестве фолиевая кислота, ниацин, витамин А, В1, В2, В5. Он также богат аскорбиновой кислотой, витамином Е, К, холином. Также в нем есть микроэлементы такие, как медь, марганец, калий, фосфор, кальций и др.

Калорийность овсяной крупы на 100 г продукта составляет 303 ккал: углеводы — 65,4 г; жиры — 6,1 г; белки — 11,0 г.

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В чем польза овсянки по утрам для организма?

ВОЗ рекомендует, каждое утро начинать с овсяной каши, причем приготовленной на воде, а не на молоке. Так какие же полезные свойства есть в этой каше? Она:

Обладает низким гликемическим индексом, что полезно при диабете. То есть регулирует уровень сахара в крови.

В каше содержится такой микроэлемент, как кальций (очень полезен для зубов и костей).

Предупреждает развитие сердечных заболеваний.

Содержащийся в каше инозитол уменьшает уровень «вредного» холестерина, предотвращая тем самым образование холестериновых бляшек.

Помогает устранить депрессию и стресс.

Крупа обогащена натуральными антиоксидантами, повышающие иммунитет организма.

Зерна овса — источник клетчатки, которая предотвращает расстройство ЖКТ, появление гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки.

Заживляющие свойства овса уменьшают риск возникновения рака желудка, противодействуют канцерогенным веществам, нормализуют эндокринную систему.

На блюдах из овса построена овсяная диета, поскольку продукт легко усваивается организмом.

Рецепты овсяной каши на воде

Овсянка на воде — довольно простое и незатейливое блюдо, но при этом не все ее едят с большим удовольствием. Мы поделимся одним базовым рецептом и раскроем секреты нескольких вариантов дополнительных заправок, благодаря которым блюдо станет вкуснее и интереснее.

Основной рецепт приготовления овсянки рассмотрим, в первую очередь. На 1 порцию понадобятся следующие ингредиенты:

Овсяные хлопья «Экстра» — 75 г.

Вода — 200 мл.

Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Способ № 1 Вскипяти воду, засыпь в нее хлопья, приправь солью и готовь на сильном огне, постоянно помешивая (около 2-3 минут). Затем убавь огонь до минимума и томи кашу, периодически помешивая ложкой (где-то 7-8 минут). На точное время приготовления влияет качество Геркулеса и степень помола.

Способ № 2 С вечера залей Геркулес кипятком и посоли, а утром просто напросто подогрей кашу до комфортной температуры. Такой способ приготовления хорош тем, что каша сохраняет все полезные вещества. Однако овсянка лишается той клейкости, которая положительно воздействует на работу желудка и кишечника. Готовят ее таким способом тем, кто не страдает гастритом, язвой и прочими заболеваниями ЖКТ. Также такой вариант приготовления подойдет для людей, желающих похудеть.

После приготовления каши любым из способов можно положить в нее сахар и сливочное масло. Вместо сахара можно добавить мед. Тогда овсянка должна остыть до 40 градусов, иначе мед потеряет целебные свойства и превратится в банальную пищевую добавку.

Чтобы разнообразить овсянку, ее готовят на оливковом масле, с добавлением фруктов (банана, клубники, чернослива) и других ингредиентов.

В чем вред и противопоказания овсянки?

Овсянка подойдет не каждому: нельзя употреблять эту кашу людям, страдающим глютеновой энтеропатией (целиакией). Для них этот продукт приносит сплошной вред. Такая болезнь передается по наследству, больным нельзя употреблять определенные продукты (например, пшеницу, рожь, овес и ячмень). В них содержатся белки (глютен,. авенин), которые травмируют ворсинки тонкой кишки и вызывают проблемы пищеварения. Из-за подобных расстройств образуется пищевая аллергия и отвержение коровьего молока. Овсяные продукты также противопоказаны при сердечной и почечной недостаточности.

В целом, овсянка — это полезный и даже незаменимый продукт, который является идеальным завтраком для здорового человека!

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