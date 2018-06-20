Десерт для президента: Эмомали Рахмон оценил белорусский шоколад

В белорусских магазинах появился шоколад без сахара «Президент. Эксклюзив». Его рецепт разработали по поручению Александра Лукашенко

Экзамен на качество шоколад «Президент. Эксклюзив» прошел на самом высоком уровне. Перед тем, как плитка поступила в продажу, белорусский президент Александр Лукашенко не без гордости презентовал ее своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону . Дегустация состоялась в рамках национальной выставки Беларуси в Таджикистане. Эмомали Рахмон высоко оценил вкус новинки.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Полгода потребовалось на то, чтобы создать горький низкокалорийный шоколад с содержанием какао-бобов 72, 78 и 85 процентов. Это уже вторая линейка шоколада серии «Президент». Новое трио «Президент. Эксклюзив» относится к элитному шоколаду и уникально в своем роде.

Крупная минская кондитерская фабрика выпустила около 60 тонн такого лакомства. Для производства этой линейки технологи создали купаж элитного сырья из нескольких стран. До этого в производстве шоколада, как правило, использовали только один вид какао-бобов.

Терпкие нотки — это особенность какао-бобов из Колумбии. Кислинку придают плоды из Кот-д’Ивуара. А всего в купаже содержится четыре вида какао-бобов, обработанных по редкой, уникальной технологии.

«В шоколад мы добавили пребиотик, — говорит технолог шоколадного цеха Екатерина Воробьева . — Инулин — это тоже пищевое волокно. Оно из организма выводит все пищевые токсины. Способствует хорошему пищеварению. И в нашем шоколаде его используется небольшое количество»

Екатерина Воробьева, технолог шоколадного цеха

На упаковке изображен Дворец Независимости, а на самой плитке — орнамент белорусских национальных узоров. Каждый из них имеет свое значение. Например, восьмигранная звезда — это символ плодородия, богатства, благополучия.

— Мы планировали выпускать полтонны этого шоколада в день, в одну смену. А по факту работаем круглосуточно и выпускаем по четыре тонны в сутки, — говорит заместитель генерального директора кондитерской фабрики Ольга Царева . По ее мнению, сладкий сувенир из Беларуси может стать одним из популярных у туристов.

«Он станет брендом. Его обязательно будут брать наши потребители с собой, выезжая за границу. И гости столицы будут обязательно покупать наш шоколад», — уверена Царева

Ольга Царева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики

Первый кошерный

Новый продукт уже пришелся по вкусу и иностранцам как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Шоколад «Президент Эксклюзив» уже презентовали в Израиле. Сейчас белорусская кондитерская фабрика работает над тем, чтобы получить сертификат кошерности на новый продукт. Шоколадом заинтересовались и маркетологи из России. В скором времени туда будут налажены поставки этого сладкого лакомства.

Шоколад для хорошей фигуры

Кроме вкуса и дизайна, «Президент Эксклюзив» уникален еще и пользой, а значит, он подойдет поклонникам здорового образа жизни. В составе нет ни грамма сахара: его заменяет натуральный подсластитель «лактитол», который получают из молочной сыворотки.

— Такие сладкие углеводы в небольших количествах не повредят даже после тренировки, — говорит тренер по фитнесу и бодибилдингу Евгений Кукушкин.

Евгений Кукушкин, тренер по фитнесу

«Есть люди, которые совершенно не могут обойтись без сладкого: вот хочу сладкое — и все. Я считаю, что такой сахарозаменитель им подходит. Но опять же, нужно помнить всегда, что чувство меры необходимо», — напоминает тренер.

История успеха «Президента»

Первый шоколад под брендом «Президент» выпустили больше полутора лет назад. Он быстро стал популярен у покупателей. Но нет предела совершенству: в шоколаде из следующей серии «Президент Эксклюзив» воссоздали новый, запоминающийся вкус. Кроме того, плитка стала тоньше. Как заверяют технологи, это поможет вкусу лучше раскрыться.

Беларусь намерена войти в элитарный клуб производителей эксклюзивного и высококачественного шоколада наряду с Швейцарией, Бельгией, Германией. Технологи фабрики не исключают появления элитной серии конфет с логотипом «Президент». Сроки не называют, но заверяют, что вкус у продукта будет отменный.