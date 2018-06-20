Самый легкий способ похудеть — пить имбирный чай

К такому заключению пришли американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Они установили: похудеть эффективно помогает пряная пища, которая купирует тягу к калорийным «вкусняшкам». В ходе организованного учеными эксперимента выяснилось, что для достижения эффекта похудения достаточно ввести в свой рацион два полезных продукта — имбирь и перец. В частности, добровольные участники испытаний — все как на подбор имевшие выраженную избыточную массу тела — ели блюдами, обильно приправленными перцем чили, а также пили имбирный чай. По словам научных специалистов, в этих продуктах содержится много биологически активных ингредиентов — капсаицина и имперингола. Их употребление повышает температуру тела и, как следствие, — увеличение кровотока и активное потоотделение. Данные ответные реакции на жар проявляются как защитные механизмы для охлаждения тела — и именно эти процессы активизируют обмен веществ, в результате чего сгорает больше жировой ткани. У людей, которые ели острые блюда, уменьшалась тяга к соленому, жирному и сладкому, а те, кто пил имбирный чай, — быстрее насыщались, потребляя меньше калорий. Напомним в то же время, что употребление имбиря противопоказано при наличии гастрита, язвы, камней в желчном пузыре. Кроме того, имбирь нельзя принимать вместе с аспирином — этот продукт уменьшает свертываемость крови. Ранее МедикФорум писал о том, что употребление молока может серьезно навредить печени человека.