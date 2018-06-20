Почему в Калининградской области подорожал картофель?

Раннего картофеля, действительно, мало

Калининградцы жалуются: кило молодой картошки фермеры продают за 150 рублей. В области так плохо с урожаем?

Раннего картофеля, действительно, мало. Фермеры, пользуясь случаем, хотят подзаработать. А в дальнейшем проблем с этим овощем не предвидится. По данным регионального минсельхоза, в 2017 году произведено 122 500 тонн картофеля и 66 600 тонн овощей. В текущем году посевная площадь картофеля и овощей открытого грунта сохранена на уровне прошлого года — 2 300 га картофеля и 900 га овощей открытого грунта.

Объём производимого картофеля полностью закрывает региональные потребности.