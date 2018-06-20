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Почему в Калининградской области подорожал картофель?
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Почему в Калининградской области подорожал картофель? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Раннего картофеля, действительно, мало
Калининградцы жалуются: кило молодой картошки фермеры продают за 150 рублей. В области так плохо с урожаем?
Раннего картофеля, действительно, мало. Фермеры, пользуясь случаем, хотят подзаработать. А в дальнейшем проблем с этим овощем не предвидится. По данным регионального минсельхоза, в 2017 году произведено 122 500 тонн картофеля и 66 600 тонн овощей. В текущем году посевная площадь картофеля и овощей открытого грунта сохранена на уровне прошлого года — 2 300 га картофеля и 900 га овощей открытого грунта.
Объём производимого картофеля полностью закрывает региональные потребности.
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Женский форум
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