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Топ‐10 способов питаться летом правильно
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Топ‐10 способов питаться летом правильно 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
С наступлением лета люди стремятся есть здоровую пищу, потреблять как можно больше ягод и фруктов. Диетолог Марият Мухина рассказала «360», как нужно летом питаться с большей пользой для здоровья.
Диетолог сообщила, что за лето в человеческом организме накапливается большое количество витаминов. Этих полезных веществ хватает организму до февраля. Именно поэтому летом очень важно создать «депо» витаминов, чтобы в холодное время года организм чувствовал себя комфортно, заявила эксперт. Марият Мухина поделилась «360» несколькими советами правильного питания летом.
1. Подобрать необходимые продукты, в которых нуждается организм. С помощью специалистов человек сможет понять, какие полезные вещества ему необходимы в первую очередь, заявила Марият Мухина.
2. В летнее время потреблять сезонные продукты. По мнению эксперта, в летнее время овощи, фрукты, ягоды содержат большее количество полезных веществ.
3. Потреблять сезонные продукты в солнечную погоду. При инсоляции, по мнению эксперта, полезные вещества фруктов и овощей усваиваются организмом быстрее и качественнее.
4. Потреблять зеленый салат во время диеты. Марият Мухина сообщила, что употребление листьев зеленого салата может помочь бороться с ожирением.
5. Употреблять один баклажан в день тем, кто хочет избавиться от никотиновой зависимости. Эксперт отметила, что в данном овоще содержится витамин PP — никотиновая кислота. Данное вещество сокращает желание рецепторов человеческого организма курить табак.
6. Есть арбузы и дыни в августе. Привозные растения, по мнению диетолога, не смогут дать человеческому организму столько витаминов и питательных веществ, сколько сезонные арбузы и дыни.
7. Пить летом много воды. Марият Мухина советует пить именно обычную воду до двух литров в день.
8. Не злоупотреблять жирной и сладкой пищей. Эксперт заявила, что в летнее время года человеческий организм хуже переносит жирные и сладкие продукты.
9. Не потреблять какой-либо продукт более 600 граммов в день.
10. Тщательно мыть овощи, ягоды и фрукты. Диетолог посоветовала при мытье продуктов добавлять в воду лимонную кислоту. Данная кислота хорошо дезинфицирует сохраняет полезные вещества фруктов и овощей.
Солнечная активность с приходом лета становится все сильнее, и любители позагорать на природе открывают сезон. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии РУДН Мурад Запиров сообщил «360», как получить красивый загар, не рискуя своим здоровьем.
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