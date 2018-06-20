Ещё
Юные жители Южнопортового освоили азы «фруктового» творчества
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные жители Южнопортового освоили азы «фруктового» творчества 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В Молодежном творческом клубе «Святогор», который расположен на Новоостаповской улице, прошел мастер-класс «Сладкий букетик», Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— Лето радует нас не только хорошей погодой и ярким солнцем, но и вкусными фруктами и ягодами. Перед праздником Дня России было принято решение оставить букварь дома и посвятить занятие фруктовому творчеству. Из простых ингредиентов мы сотворили чудесные летние сладкие букеты. Очень вкусные, а главное, полезные. Ведь когда еще, как не летом, запасаться фруктовыми витаминами — отметила Белкова.
Напомним, что «Святогор» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1.
(ап)
Управа Южнопортового района: последние новости
В центре «ЭКО» на Новоостаповской покажут новогоднее представление для детей Мастер-класс по карвингу прошел на Новоостаповской Краткосрочный проект «Удивительный мир камней» завершился на Трофимова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Чем грозит замужество с «пополамщиком»1
«Мы занялись любовью прямо у банкомата»4
Что день рождения говорит о сексуальной жизни4
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение