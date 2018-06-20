Юные жители Южнопортового освоили азы «фруктового» творчества

В Молодежном творческом клубе «Святогор», который расположен на Новоостаповской улице, прошел мастер-класс «Сладкий букетик», Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.

— Лето радует нас не только хорошей погодой и ярким солнцем, но и вкусными фруктами и ягодами. Перед праздником Дня России было принято решение оставить букварь дома и посвятить занятие фруктовому творчеству. Из простых ингредиентов мы сотворили чудесные летние сладкие букеты. Очень вкусные, а главное, полезные. Ведь когда еще, как не летом, запасаться фруктовыми витаминами — отметила Белкова.

Напомним, что «Святогор» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1.

(ап)