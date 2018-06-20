Томатный суп от мадам Мегрэ

Рецепты от мадам Мегрэ, жены известного детективного персонажа, описаны в отдельной книге. Правда, написал ее не Жорж Сименон , а Ж. Куртин. Книга так и называется — «Рецепты мадам Мегрэ».

Вдохновившись рецептами, я попробовала приготовить томатный суп. Скоро начинается сезон грунтовых помидоров, и я рекомендую сделать этот суп с летними свежими помидорами (в принципе, можно использовать и консервированные в собственном соку, но свежие все же лучше).

Вам понадобится:

— 0.7 л мясного бульона (можно куриного);

— помидоры крупные — 800 гр;

— лук репчатый — 1 большая луковица или 2 маленьких;

— чеснок — 4 зубчика;

— соль, перец по вкусу;

— вермишель тонкая — 100 гр;

— оливковое масло для жарки;

— хлеб;

— зелень: петрушка, базилик, укроп, кинза.

Лук и помидоры порежьте и обжарьте на сковороде, немного посолите, сделайте блендером из них пюре и протрите сквозь сито (можно сделать по-другому: очистить помидоры от кожицы, предварительно ошпарив их кипятком, тогда не нужно будет заморачиваться с ситом). Чеснок пропустите через пресс для чеснока (в оригинальном рецепте рекомендуется взять целую головку чеснока и пережарить ее с луком, я все же уменьшила количество и немного изменила способ приготовления, так как он очень легко сгорает в процессе обжаривания), положите в протертые помидоры, добавьте бульон, посолите по вкусу и проварите 4 минуты.

Вермишель отварите отдельно и положите в суп перед подачей. Украсьте зеленью и посыпьте свежемолотым перцем.

Подавайте с обжаренным в тостере и натертым чесноком хрустящим зерновым багетом.

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