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Томатный суп от мадам Мегрэ
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Томатный суп от мадам Мегрэ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Рецепты от мадам Мегрэ, жены известного детективного персонажа, описаны в отдельной книге. Правда, написал ее не Жорж Сименон, а Ж. Куртин. Книга так и называется — «Рецепты мадам Мегрэ».
Вдохновившись рецептами, я попробовала приготовить томатный суп. Скоро начинается сезон грунтовых помидоров, и я рекомендую сделать этот суп с летними свежими помидорами (в принципе, можно использовать и консервированные в собственном соку, но свежие все же лучше).
Вам понадобится:
— 0.7 л мясного бульона (можно куриного);
— помидоры крупные — 800 гр;
— лук репчатый — 1 большая луковица или 2 маленьких;
— чеснок — 4 зубчика;
— соль, перец по вкусу;
— вермишель тонкая — 100 гр;
— оливковое масло для жарки;
— хлеб;
— зелень: петрушка, базилик, укроп, кинза.
Лук и помидоры порежьте и обжарьте на сковороде, немного посолите, сделайте блендером из них пюре и протрите сквозь сито (можно сделать по-другому: очистить помидоры от кожицы, предварительно ошпарив их кипятком, тогда не нужно будет заморачиваться с ситом). Чеснок пропустите через пресс для чеснока (в оригинальном рецепте рекомендуется взять целую головку чеснока и пережарить ее с луком, я все же уменьшила количество и немного изменила способ приготовления, так как он очень легко сгорает в процессе обжаривания), положите в протертые помидоры, добавьте бульон, посолите по вкусу и проварите 4 минуты.
Вермишель отварите отдельно и положите в суп перед подачей. Украсьте зеленью и посыпьте свежемолотым перцем.
Подавайте с обжаренным в тостере и натертым чесноком хрустящим зерновым багетом.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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