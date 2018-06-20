Пять съедобных растений, которые помогут выжить в лесу

Если вы вдруг заблудились в лесу, а еду с собой не взяли, то не стоит паниковать. Оглянитесь вокруг: в любом лесу вы найдете растения, которые спасут вас от жажды и голода.

Рогоз

Это растение часто путают с камышом, так как внешне их действительно сложно различить. Рогоз широко распространён и образует большие заросли, особенно в Средней полосе России и в Северной Америке. Обычно он растет в заболоченной местности рядом с прудами или озерами.

Мало кто знает, что определенные части этого растения съедобны. Например, если вытащить рогоз вместе с корнем, то у основания будут заметны небольшие стебли. Эти крахмалистые отростки можно смело есть осенью и зимой.

Корневища рогоза достигают в длину около 60 сантиметров, а в толщину — 3 см. В сухом корневище содержится 47% крахмала, 11% сахара и до 30% белка.

Сами побеги рогоза тоже пригодятся, но только в начале лета, когда растение еще не до конца созрело и не обросло пухом.

Чтобы добраться к съедобной части, возьмитесь за центральный стебель и оторвите нижние большие листья. Обрывайте их до тех пор, пока не покажется белая мякоть. Ближе к центру рогоз становится нежнее и вкуснее, а многие путешественники отмечают, что по вкусу мякоть напоминает свежий огурец.

Клевер

Еще одно растение, которое точно найдется в любом лесу или на лужайке — клевер. Искать клевер с четырьмя листками на удачу — детская забава, которую знает каждый из нас. Но если вы заблудились в лесу, но нашли клевер — удача уже у вас в кармане.

Обычно головки цветущего клевера используются для заваривания чая, а молодые листья, стебли и корни могут пригодиться заблудившимся.

Проводившиеся научные исследования также доказали полезные свойства клевера. Например, его цветки и стебли являются хорошими мочегонными, укрепляют кровеносные сосуды и помогают наладить лактацию.

Одуванчики

Если рогоз и клевер придется поискать, то желтые одуванчики вы вряд ли пропустите. В обычной жизни мы относимся к одуванчикам как к сорняку, но для наших предков это растение было настоящей находкой.

Все части этого растения могут пригодиться на кухне, к тому же одуванчики содержат много витамина С, бета — каротин, группа витаминов В, и полный набор микроэлементов — железа, кальция в нем больше, чем в шпинате.

Молодые листья и стебли можно есть без специальной обработки, что особенно подходит заблудившимся. Если из леса вы все-таки выбрались, то одуванчики пригодятся для приготовления вина или меда: цветочные бутоны можно замариновать и использовать в качестве заготовки.

Солерос

На это растение вы вряд ли когда-то обращали внимание. Солерос на увлажнённых почвах с большим содержанием солей, чаще всего его можно найти недалеко от побережий.

В России можно встретить 3−4 вида солероса, в основном он растет на соляных месторождениях Иркутской области и в Бурятии.

Надземные части растения собирают по время цветения в июле-августе. Во многих странах солерос употребляют в пищу: его можно есть как в сыром виде, так и после тепловой обработки. Сырой солерос по вкусу напоминает шпинат или спаржу.

Если в лесу вам удалось развести костер и добыть чистую воду, то стебли солероса можно использовать в качестве медицинского отвара. Считается, что это растение обладает противовоспалительными и тонизирующими свойствами, а также солерос нормализует пищеварение.

Тростник обыкновенный

Тростник можно найти на опушке леса или на поле, чаще в заболоченных местностях. Съедобной частью в тростнике является корень, который достигает длины около двух с половиной метров, а также корневище.

Тростник имеет сладковатый вкус, что ненадолго притупит чувство голода. Корни можно есть не только сырыми, но и отваривать их.

Но добраться до корней будет непросто, так как они находятся на глубине около метра. Опытные путешественники советуют не тянуть за стебель, а попытаться подкопать к корню. Есть тростник следует в начале лета или поздней осенью.