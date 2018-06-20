Известно, что каждая крупная современная компания, связанная с миром IT-технологий, имеет свои собственные варианты эмоджи. Сейчас салат в новой версии гугловских иконок решено было лишить вареного яйца, присутствующего на первоначальном рисунке. Теперь это простой, даже можно сказать — скудный, исключительно овощной салат, который состоит только из зеленых листьев и помидоров.
Удивительно, но факт, как даже в такой мелочи веганы отвоёвывают себе особые условия. Запись в Twitter, оставленная разработчиком нового эмоджи, поясняет, что такое обновление салата является проявлением открытости к новому и знаком особой эксклюзивности Google. Неужели веганы были оскорблены скудностью эмоджи-меню…
Обратим внимание на состав рисованных салатов других компаний. Салат от Apple содержит лук и огурец, Samsung щедро разбавил эмоджи цветным перцем, Twitter добавил в него маслины, а вот в салате FB появился кубик натурального сыра. Интересно, как дальше будет развиваться эта баталия и к чему может привести такая смелая выходка против кибер-веганского мира?!