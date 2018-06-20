Google — война салатов

Известно, что каждая крупная современная компания, связанная с миром IT-технологий, имеет свои собственные варианты эмоджи. Сейчас салат в новой версии гугловских иконок решено было лишить вареного яйца, присутствующего на первоначальном рисунке. Теперь это простой, даже можно сказать — скудный, исключительно овощной салат, который состоит только из зеленых листьев и помидоров.

Удивительно, но факт, как даже в такой мелочи веганы отвоёвывают себе особые условия. Запись в Twitter, оставленная разработчиком нового эмоджи, поясняет, что такое обновление салата является проявлением открытости к новому и знаком особой эксклюзивности Google . Неужели веганы были оскорблены скудностью эмоджи-меню…