Чем кормили в боевых частях Красной Армии на Великой Отечественной

Во время войны могли девальвироваться любые материальные ценности, но только не еда: вожделенным становился даже черствый кусочек хлеба. Особенно важным полноценное питание было на фронте, и тыл делал все возможное, чтобы солдаты не испытывали голода.

На особом режиме

С первых дней Великой Отечественной войны власти СССР начали проводить строгий учет всех продовольственных запасов, что было необходимым условием введения распределительной системы. Урезали не только количество продуктов, но и их перечень. Рационирование подчинялось жесткой дисциплине военного времени.

В первую очередь в ход шла продукция, которой на складах было больше, дефицитные товары временно придерживались. Более того, в учетных ведомостях отображалось только общее количество мяса, жиров, овощей без подразделения на виды — ассортимент был вторичен. Стратегические запасы продовольствия начали пополняться с 1938 года и по некоторым пунктам к началу войны достигли планового уровня. В первую очередь это касалось муки, круп, сухого молока и чая.

В первые месяцы войны продовольственные резервы и возможности их пополнения стали неуклонно сокращаться по мере захвата немцами все большей части советской территории. К концу 1942 года СССР лишился свыше 70% сельхозугодий, на которых, в частности, выращивалось до 38% сахарной свеклы и 84% зерновых. Кроме того, на фронт была отправлена значительная часть трудоспособного мужского населения и техники, задействованных в колхозах.

Все для фронта

В это тяжелое время вся страна работала на фронт. На передовую направлялась основная масса имевшегося в наличии продовольствия. В армию также отбыли десятки тысяч поваров, для которых фронт стал настоящей кулинарной лабораторией. Они старались на славу, делая рацион бойцов по возможности богаче и питательнее. Многие ветераны войны признавались, что такой вкусной каши, как на войне, они не ели больше никогда.

Нередко красноармейцы получали посылки от незнакомых им людей. По личной инициативе граждане посылали на фронт традиционно русские продукты — лесные ягоды, кедровые орехи, сушеные грибы, моченые яблоки, а также мед и варенье. Деревня баловала бойцов салом, домашней колбасой и выпечкой.

Казахи отправляли на передовую кисломолочные продукты — кумыс и хурунгу, узбеки слали в основном курагу, изюм и вяленые дыни, жители Закавказья — лимоны и мандарины. Подобные деликатесы во время войны нельзя было купить в магазинах.

Дифференцированные нормы

Самые высокие нормы суточного довольствия военнослужащих были в действующей армии. Ирина Тажидинова и Евгений Кринко в книге «Питание военнослужащих в 1941-1945 гг.» пишут, что в боевых частях рядовым и офицерам полагалось от 800 г до 900 г ржаного хлеба (в зависимости от времени года), 500 г картофеля и 320 г других овощей (капусты, свеклы, моркови) и зелени, 170 г круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров и 35 г сахара.

Летно-техническому составу ВВС выдавали усиленный паек (с горячим завтраком). Суточная норма хлеба и картофеля у летчика была такая же, как и у пехотинца, в остальном она была выше, и помимо прочего в ней присутствовали и другие продукты: 190 г круп, 390 г мяса и птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, 20 г сгущенного молока, 20 г творога, 10 г сметаны, 20 г сыра и половинка яйца. Кроме этого, в самолетах на случай незапланированных посадок держали продовольственный запас, в который входили консервы, в том числе сгущенка, и печенье.

Если сравнивать суточное довольствие военнослужащих РККА в Великую Отечественную с тем, что давали солдатам императорской армии в Первую мировую, то по калорийности оно было ниже, главным образом из-за того, что в рационе бойцов царской России присутствовало больше хлеба и мяса.

Хлеб на передовой

Основой питания солдат на войне был хлеб, составлявший примерно 80% рациона. Тыловые хлебопекарни обеспечивали в первую очередь армию. Правда, если поставки хлеба на фронт задерживались, то его выпекали прямо на передовой в напольных жаровнях.

Учитывая, что ржаная мука была дефицитом, для производства хлеба зачастую использовали ячменную муку. Особенно вкусным получался ячменный хлеб, приготовленный на закваске. Иногда для выпечки фронтового хлеба применяли обойную муку, которую смешивали с ячменной. Такой сорт хлеба требовал более длительного приготовления и оказывался тверже.

Если с мукой было совсем туго, как во время битвы за Москву, то хлеб пекли из картофеля и отрубей — он получил название «Ржевский». Собственно, картошка бойцам нередко заменяла хлеб. «Наберем на первом попавшемся огороде картофеля и варим прямо в ведре, а потом садимся вокруг, как цыгане, и кушаем, кто руками, ножом, ложкой, а кто и просто палочкой», — вспоминал один из бойцов.

Чем не суп?

На фронте обязательно должно было быть горячее, супы и похлебки варили практически из любых ингредиентов, которые были под рукой. Особой популярностью пользовался гороховый суп. При хорошем раскладе его варили с перловой крупой, поджаркой из лука и моркови, а также с картофелем и тушенкой.

Если не было продуктов для супа, могли довольствоваться отварами. К примеру, фронтовой повар Георгий старался не выливать воду, в которой варился рис, он ее процеживал и распределял по кружкам бойцов. То же самое он делал и с макаронным отваром. Такая «хлебная вода» тоже насыщала и отчасти заменяла суп.

В голодные времена для приготовления похлебки красноармейцы использовали конину, нередко забивая здоровых лошадей. Гвардии майор Борис Слуцкий писал, что это практиковалось весной 1942 года: «До сих пор помню потный сладкий запах супа с кониной».

Что немец пошлет

Иногда свой рацион советские солдаты дополняли продуктовыми трофеями. К примеру, завладев полевой кухней румын наши бойцы лакомились мамалыгой. А в немецких пайках встречался экзотический для советского человека гороховый концентрат, удивление вызывал и гибрид меда со сливочным маслом — эту смесь красноармейцы охотно намазывали на хлеб.

Сбрасывая над позициями частей вермахта коробки с продуктами, немецкие пилоты нередко промахивались, и вожделенный провиант прямиком попадал к нашим солдатам. Поглощая доставшиеся им колбасы и шоколадки, советские бойцы «слали благодарность» голодным и облизывающимся фрицам, расположившимся буквально в паре сотен метров от них.

И без шоколада

С осени 1943 года в ходе общего контрнаступления положение с обеспечением провизией на фронте заметно ухудшилось. Некоторые командиры решали продовольственный вопрос посредством заготовки овощей, создавая в частях подсобные хозяйства.

Еще летом 1942 года Наркомат обороны издал указ, по которому «для дополнительного питания войск» ответственные лица обязаны были заниматься сбором дикорастущих ягод, грибов, орехов, трав и корнеплодов, а также организовывать рыболовный и охотничий промысел как в зоне боевых действий, так и на территории военных гарнизонов.

Начиная с 1944 года снабжение армии продовольствием постепенно нормализовалось, в письмах солдат часто можно встретить примерно такие строки: «Кормят великолепно, кушаем жирно, вкусно и много». Упоминаемый выше Борис Слуцкий писал: «Менее высокий жизненный стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страстотерпчеству. Мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр и конфеты».