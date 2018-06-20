Так ли полезна экзотическая еда, как говорят

Ягоды — настоящий кладезь витаминов. Взять хотя бы клубнику, сезон которой начался в Москве. Но наши дамы все гоняются за так называемым суперфудом. Асаи, годжи, чиа, кале, гуарана — обладают ли они чудо-свойствами, рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

Суперфуд (от англ. food — еда) — термин, используемый исключительно в маркетинге. Обычно так называют экзотические продукты, якобы обладающие феноменальной пользой для организма. Однако для профессионального медицинского сообщества это просто звучное название. Истории о «сверхспособностях» продуктов, попадающих под эту категорию, — не более чем рекламный ход. Все эти продукты мало чем отличаются от ягод шиповника, облепихи или барбариса. А, например, клюква и брусника даже полезнее, просто к ним уже все привыкли.

Изучение большей части суперфудов началось только в 2000-х годах, причем большая часть исследований носит чисто теоретический характер. Так что если включить в свой рацион традиционные ягоды и фрукты, то эффект будет тот же.

Семена и вовсе стоит рассматривать отдельно. Любое семя — будь оно подсолнечным, кунжутным или льняным — обладает огромным количеством полезных качеств.

Разрекламированные семена чиа действительно обладают массой достоинств, но их свойства в полной мере присущи всем остальным аналогам. Льняное семя, например, хорошо действует на кишечник, печень, поджелудочную железу.

Разумеется, можно разнообразить свой рацион необычной едой. Однако верить в то, что после одной ягодки асаи обретается иммунитет к раку или на десять лет молодеют все клетки организма, все же не стоит.

КРАСНАЯ ЯГОДКА

Пока кто-то гоняется по рынкам и супермаркетам в поисках экзотики, знающие люди предпочитают проверенную «классику». В столице стартовал долгожданный сезон для любителей клубники: московские прилавки заполнены ароматной ягодой. Ее в больших количествах сейчас везут в столицу из Краснодарского края, Крыма и других теплых регионов. На днях в Москве открылись 84 официальные торговые точки по продаже клубники. Есть и стихийные торговые точки. Где и как выращивали клубнику, которой там торгуют, неизвестно. Поэтому врачи настоятельно не рекомендуют покупать ягоды с рук.

ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Несмотря на то что официально термин «суперфуд» в медицинском сообществе так и не прижился, все продукты, попадающие под эту категорию, объединяет ряд общих «суперспособностей».

Профилактика онкологии. Особенно успешно, по мнению обывателей, с раком борются капуста кале, ягоды годжи, маки и моринга. Чудодейственные свойства приписывают большой концентрации витаминов и антиоксидантов, однако практических доказательств этому пока нет.

Долголетие. Тут если не вечная жизнь, то хотя бы обеспеченные ягодами асаи и годжи паратройка лишних лет. Тот же эффект приписывают и зеленым росткам пшеницы — витграссу, и семенам чиа.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Панацеей от них называют асаи, маки, ореховое масло. И все же полагаться только на эти продукты не стоит.

Антидепрессант. Если раньше настроение поднимали обычной шоколадкой, то теперь на помощь приходят суперфуды. Считается, что свойствами против депрессий обладают какао-бобы и орехи. А киви решает проблемы со сном.

Снижение уровня холестерина. С закупориванием артерий борются с помощью капусты кале, все тех же асаи, а также порошка корня кассавы.