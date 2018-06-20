11 кухонных мелочей, которые превратят готовку в праздник

Ножницы для зелени

Цена: от 200 до 500 руб.

Во многих блюдах присутствует зелень — лук, укроп, петрушка и другие травы. Чтобы нарезать ее не составило труда, существуют ножницы с несколькими рядами лезвий. С их помощью можно легко измельчить большие объемы зелени и не потратить при этом много времени. В некоторых моделях есть специальный гребень, чтобы доставать застрявшие частички из пространства между лезвиями.

Тостер для яиц Цена: от 2 000 до 5 000 руб.

В утренней спешке тостер для яиц станет настоящим спасителем — с помощью него можно приготовить завтрак за считаные минуты. Такой тостер работает по принципу пароварки: в его основание наливают воду, она нагревается от спирали — и вуаля, яйца варятся! Самое интересное, как только яйца приготовятся, тостер сам вытолкнет их из воды. Время и степень готовности (всмятку, вкрутую, в мешочек) можно запрограммировать в зависимости от ваших предпочтений.

Мерная ложка с встроенными весами

Цена: от 500 до 1 000 руб.

Этот гаджет — отличный помощник для хозяек, которые часто готовят выпечку. Мерная ложка со встроенными весами позволяет быстро взять нужное количество продукта. С ней не нужно использовать дополнительные мерные стаканы и емкости, которые в отличие от электронных весов лишь приблизительно показывают количество продукта.

Щуп-термометр

Цена: от 300 до 800 руб.

Кухонный термометр — незаменимая вещь для любителей мяса. Чтобы контролировать степень готовности и прожарки стейков, этот прибор просто необходим. Важно и то, что с помощью щупа можно определить, безопасно ли мясо для употребления, достаточно ли оно термически обработано. Нужно просто воткнуть щуп в мясо и, исходя из температуры, которую он покажет, определить оставшееся время готовки. А еще щуп-термометр полезен при приготовлении карамели и выпечки.

Собиратель жира

Цена: от 500 до 1 000 руб.

С помощью этого гаджета можно собрать жир с поверхности бульона и тем самым сделать его более полезными и безопасными для здоровья. Вращаясь по кругу, собиратель притягивает к себе жировую пленку и делает кулинарный шедевр менее калорийным. Особенно актуален этот прибор для тех, у кого повышен уровень холестерина в крови или есть сердечно-сосудистые заболевания.

Диспенсер для сливочного масла

Цена: от 800 до 1 500 руб.

Этот гаджет позволяет порционно отрезать куски масла и избавляет от необходимости каждый раз пачкать нож. Удобно и практично!

Дозатор для жидкого теста

Цена: от 200 до 500 руб.

С помощью такого прибора можно экономно расходовать тесто и аккуратно распределять его по формам, не пачкая дополнительную посуду. Кроме того, такой дозатор поможет в изготовлении фигурной выпечки, если консистенция теста достаточно плотная.

«Умный» лоток для яиц Цена: от 1 500 до 3 000 руб.

Любителям современных технологий этот гаджет точно придется по душе. «Умный» лоток для яиц контролирует их количество и свежесть и через специальное приложение присылает оповещение на телефон, когда срок годности подходит к концу или запас исчерпан. Рядом с каждой ячейкой лотка располагается светодиодный индикатор, который загорается при превышении срока годности продукта.

Ланч-бокс с гибкой крышкой из силикона

Цена: от 1 000 до 2 000 руб.

Одна из последних новинок в сфере кухонных гаджетов — лоток с гибкой верхней крышкой, которая принимает форму еды и помогает экономить место. Конечно, для жидких и рассыпчатых блюд он подойдет вряд ли, а вот, например, сэндвичи, фрукты и овощи переносить в таком ланч-боксе очень удобно.

Доска с зажимом для разделывания рыбы

Цена: от 700 до 1 000 руб. Очистка рыбы — далеко не самый приятный процесс. Однако его можно сделать быстрее и легче с помощью специальной разделочной доски, у основания которой есть зажим, фиксирующий хвост и не позволяющий рыбе выскользнуть из рук. По краям некоторых моделей таких досок располагаются желобки, куда по мере чистки отправляются все отходы — чешуя, слизь и внутренности рыбы.

Подогреватель посуды

Подогреватель посуды Smeg, от 49 600 руб., заказать: +7 (495) 380-37-82 Это практичное и безопасное устройство — техника первой необходимости для современной высокотехнологичной кухни. Подогрев посуды позволяет выложенному на тарелке блюду сохранять температуру и вкус. Отличный выход, если еда готова, а гости задерживаются. Еще в подогревателе очень удобно размораживать продукты. Узнайте, какие еще гаджеты помогут на кухне:

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