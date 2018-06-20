Яблочный сидр в домашних условиях: пошаговая инструкция

Думаешь над тем, чем заняться вечером? Тогда сделай яблочный сидр в домашних условиях — и развлечешься, и… сам понимаешь. У нас как раз завалялся простой рецепт этого волшебного напитка.

Кадр из фильма «Хороший год»

Существует легенда, что сидр изобрел король Карл Великий , когда однажды сел на мешок перезревших яблок. Спешим тебя разочаровать: теперь таким образом делать яблочный алкоголь уже не принято.

За те тысячу с лишним лет, что прошли со знаменательного открытия, появились сотни вариантов приготовления сидра, но мы решили подобрать максимально простой рецепт, подходящий для домашних условий.

И даже если у тебя нет «своих, родных» яблочек, которые ты «не поливал всякой гадостью», не беда — возьмем покупные.

Ингредиенты:

10 кг яблок

1,5 кг сахара

Оборудование:

нож трехлитровые банки

марля

медицинские перчатки

соковыжималка

медицинские трубочки для капельницы (продаются в аптеке)

Шаг 1: подготовка яблок

Протри яблоки сухой тряпкой. Их нельзя мыть, потому что на поверхности плодов живут дикие дрожжи, которые нужны для брожения. Удали листья и хвостики.

Шаг 2: отправь яблоки в соковыжималку

Скриншот видео @Clementin Shop

Перед этим чистить яблоки не нужно — переработай их вместе с кожурой и косточками.

Шаг 3: насыпь в банки сахар

Здесь и далее скриншоты видео @Bomber Food

Не забудь предварительно простерилизовать тару. Засыпь по четыре столовых ложки сахара в каждую банку.

Шаг 4: залей сок Заполняй банки не более чем на 2/3 объема, свободное место нужно для пены и углекислого газа. Не забудь перемешать.

Шаг 5: помести на банку затвор

Надеваем на горлышко перчатку и прокалываем в одном из пальцев маленькую дырочку, чтобы она не взорвалась.

Шаг 6: подожди несколько дней

Пусть наш будущий сидр бродит в темном и теплом месте около недели. Ты поймешь, что он перестал это делать потому, что перчатка сменит положение с вертикального на горизонтальное.

Шаг 7: процеди осадок

Для этого перелей сок из банки в кастрюлю через марлю. А потом в чистую банку.

Шаг 8: повтори пункты 4, 5 и 6 На этот раз ждем в два раза меньше — хватит четырех дней.

Шаг 9: снова процеживаем осадок

Но теперь это делаем с помощью трубочек. Один конец помещаем в середину банки, второй — над кастрюлей. Чтобы процесс пошел, всоси воздух со свободного конца трубки, как будто бы уже собрался пить свой сидр. Почему нельзя снова воспользоваться марлей? Потому что сейчас нам нужно действовать деликатнее, не тревожа вредный осадок на дне. Процесс небыстрый, но нужный.

Шаг 10: последний рывок

Закрой банку крышкой, отправь постоять еще дней десять. Затем повтор пункта 9, и финишная прямая!

Шаг 11: разлей сидр по бутылкам

Закрой бутылки крышками. Вот и все.

Как сделать сидр газированным

По рецепту выше мы получили «тихое» яблочное вино, но если тебе хочется газиков, то их можно добавить, если совершить еще два простых шага.

На дно каждой бутылки добавь сахар (10 граммов на 1 литр) и оставь 5-6 см свободного пространства от горлышка. Взболтай.

Затем перенеси емкости на 10-14 дней в темное помещение с комнатной температурой. Раз в сутки проверяй давление газа, чтобы твоя бутыль не взорвалась, а то будет жалко яблочек и твоих усилий.