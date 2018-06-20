Правильный уход за кожей рук для сохранения их молодости

Говорят, «встречают по одежке», при первой встрече любой человек подсознательно оценивает нового знакомого внешне. Руки могут многое рассказать о человеке: чем он занимается, как молод, как опрятен… Конечно, большинство современных людей регулярно делают маникюр, самостоятельно или в салоне, однако этого недостаточно для того, чтобы руки выглядели хорошо. В первую очередь нужно уделять внимание коже рук. МедикфФорум решил выяснить, как это сделать проще всего.

Как ухаживать за руками?

Кисти рук — это участок тела человека, который наиболее часто подвергается раздражающим факторам. Это перепады температур, холод и ветер, горячая вода, моющие и чистящие средства, работа с различными агрессивными материалами и веществами. Учитывая, что именно на руках почти отсутствует жировая прослойка, а кожа тонкая и уязвимая, стоит уделять особое внимание уходу за этим участком тела. В первую очередь для сохранения красоты рук необходимо запомнить некоторые правила: — Лучше всего пользоваться теплой водой, а не горячей и нехолодной; — Нужно беречь руки на улице, в мороз надевать перчатки или рукавички, а на солнце пользоваться защитными кремами; — При работах с различными веществами (моющие, чистящие, земля, солевые растворы, другие активные и раздражающие средства) использовать перчатки; — При работе в перчатках или с водой необходимо наносить гидрофобные, защитные кремы на руки; — Питательные и увлажняющие кремы необходимо применять регулярно.

Очищение рук Мыть руки нужно несколько раз в день, с мылом, до еды, после прогулки и похода на работу, с утра и вечером, после выполнения грязных видов работ и т. д. От большого количества воды, воздействия мыла, особенно, если его состав не очень качественный, руки стареют, проявляются мелкие морщинки, кожа на них сушится.

Лучше всего будет пользоваться при этом хорошим мылом, со смягчающей, увлажняющей основой либо другими мягкими, очищающими средствами с рН не выше 5. После мытья рук обязательно пользоваться увлажняющим или питательным кремом. Пилинг и скраб Раз — два раза в неделю будет полезным провести отшелушивание дермы от отмерших клеток. Средство для скрабирования можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине, аптеке. Смесь наносится, желательно теплой, и руки массажируются от одной минуты в зависимости от состава и консистенции средства, движениями, имитирующими надевание узких перчаток. После процедуры смыть смесь теплой водой, смазать кремом или бальзамом.

Смягчение, увлажнение и питание кожи рук Каждый раз перед работой с водой либо любой другой жидкой субстанцией необходимо нанести гидрофобный крем. Он создаст защитный слой на коже и, в случае грязных видов работ, будет способствовать легкому отмыванию рук. Раз в неделю можно побаловать руки ванночками. За основу берется теплая вода или травяной отвар (ромашка, календула, мята, эвкалипт, шалфей, подорожник). Далее добавляется один или несколько полезных для кожи ингредиентов. Например: соль, йод, масла растительные и вкус и эфирные и другие. Парафиновые ванночки славятся омолаживающим действием. Также замечательным омолаживающим эффектом обладает ванночка для рук на основе воды от отваренного картофеля. Она остается при приготовлении некоторых блюд достаточно часто у каждой хозяйки. Отвар нужно подогреть до температуры 38-40 градусов, добавить по три т— четыре капли эфирных масел ладана и герани и щепотку морской соли. Масла можно использовать и другие. Омолаживающим и подтягивающим эффектом обладают масла розы, сандала, жожоба, лаванды, семян моркови, нероли и розмарина.

Для смягчающего действия больше подойдет сок квашеной капусты, он также должен быть теплым, или глицерин. Их можно использовать как готовые составы ванночек, ничего не добавляя. Рецептов в интернете огромное множество на любой вкус и любые проблемы с кожей. После мытья рук обязательно нужно воспользоваться питательным, увлажняющим средством. Наносится средство круговыми массажными движениями от кончиков пальцев к запястьям. Это полезно не только для дермы, но и для суставов. Также полезно делать маски для рук. Для этого подойдет жирный питательный крем или сметана. Нанести на руки толстым слоем и смыть теплой водой по истечении 10–15 минут. Если кожа рук слишком сухая и шершавая, трескается, беспокоят заусеницы — можно оставить маску на более длительный срок либо, надев хлопчатобумажные перчатки, оставить ее на всю ночь. Также в состав маски можно добавить несколько капель эфирных масел. Лучше всего для сухой кожи подойдут масла кедра, шалфея, жасмина, герани. Также полезными будут и обычные базовые масла: масло авокадо, масло семян моркови, кунжутное и оливковое масла. Огромную пользу приносят упражнения для кистей рук: вращения, сжимания — разжимания, растирания и хлопки. От них улучшается кровообращение, тонизируется кожа.

При применении ванночек, косметических средств, масок, необходимо соблюдать осторожность и проводить тесты на аллергическую реакцию. Если есть сомнения по поводу ее возникновения, достаточно нанести небольшое количество предполагаемого аллергена на чувствительный участок кожи, например, запястье, и подождать несколько минут. В случае возникновения дискомфортных ощущений, зуда или жжения, лучше данный продукт не использовать.

Уход за кутикулой

Кутикула — это часть кожи рук в нижней части ногтевых пластин. Она нуждается в особом внимании. Отмершие клетки кожи образуют естественный нарост внизу ногтя и создают вид неухоженных, неряшливых рук. Также если не осуществлять должного ухода, кутикула может задираться и трескаться, что вызывает неприятные ощущения и может закончиться воспалением или заражением грибком. При классическом маникюре и постоянным обращениям к профессиональному мастеру чаще всего излишнюю, омертвевшую часть кутикулы обрезают. В домашних условиях лучше всего пользоваться размягчающими средствами и палочкой апельсинового дерева. Такой способ называется необрезным. Он наиболее безопасный. Размягченную кожу сдвигают палочкой по ногтю. Сегодня существует большой выбор инструментов для удаления мертвой части кутикулы. Это и пилочки и триммеры, и карандаши. Соответственно каждый может найти тот вариант, который придется ему по душе. Вместо покупных размягчителей можно воспользоваться оливковым маслом или эфирным маслом лимона или апельсина. Ранее эксперты назвали основы уход за кожей век в домашних условиях.