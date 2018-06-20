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Объявляем геноцид мух: как сделать простую, но эффективную ловушку для насекомых
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Объявляем геноцид мух: как сделать простую, но эффективную ловушку для насекомых 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Весь год мы живем в ожидании лета: солнце, тепло, зелень. Единственное, что расстраивает, — надоедливые насекомые в огромных количествах. Мы уже рассказывали вам, как легко и непринужденно избавиться от комаров и слепней. Теперь настала очередь мух. Уверены, что вам не нравятся полчища насекомых, летающих по вашему дому. Пользователь Imgur под ником Donkey1521 рассказал, как избавиться от летающих гостей без всяких липучек, постоянно путающихся в волосах.
Итак, приступим к созданию ловушки. Для этого вам понадобится: пустая пластиковая бутылка, ножницы, нож, сахар, вода и банан.
Для начала нужно разрезать бутылку так, чтобы снизу осталось две трети.
В нижнюю большую часть нужно насыпать сахар, чтобы он закрыл дно.
Следующий шаг — мелко нарежьте банан.
Теперь нужно добавить банан к сахару, залить это месиво водой и размешать. Это приманка для мух. Насекомые питаются разлагающимися органическими веществами, поэтому сладкая масса их привлечет.
Затем открутите крышку и вставьте верхнюю часть бутылки в нижнюю горлышком вниз, чтобы отверстие находилось прямо над смесью сахара и банана.
Вот и все. На первый взгляд простое устройство избавит вас от надоедливых мух. Запах сладкой смеси привлечет насекомых, они спустятся вниз по горлышку бутылки, вылететь обратно уже не смогут и погибнут страшной смертью в банановом месиве.
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