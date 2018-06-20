20 примеров высшего пилотажа пиццестроения и пиццеводства 

Ах, пицца! Как много в этом слове для сердца нашего слилось… Да будет благословен тот гений из Неаполя, который в начале XVII века приготовил первую пиццу (если верить итальянским городским легендам). С тех пор это замечательное блюдо начало свое победное шествие по планете, покорив сердца и желудки едоков из разных стран. Пиццерий в мире становится все больше, конкуренция все жестче, поэтому пиццеделам так важно выдумать что-нибудь этакое, что наверняка запомнится потребителям. Вот 20 примеров того, как пиццерии выдали максимум креатива, чтобы удивить клиента.
Источник: Bored Panda
Конный пицца-рыцарь. Из-за забастовки на бразильских заправках не было бензина, но это не остановило местных доставщиков пиццы.
Вот это сервис! Вместе с пиццей привезли соусы «Табаско» в ассортименте.
Чтобы ничего не перепутать, в местной пиццерии на пиццу кальцоне кладут ингредиенты начинки.
Немного дизайнерских инноваций — коробка-столик.
В Амстердаме есть пиццерия у канала — для лодок.
Неожиданная находка: пицца для накуренных — с дополнительной порцией мяса и сыра, картошкой фри (!) и палочками сыра моцарелла. Очень нажористо.
Специальный пакет для коробки, чтобы пицца в ней лежала ровно.
А эта коробка из-под пиццы легко трансформируется в одноразовые тарелки.
Коробка для пиццы, сделанная… из пиццы.
А в этой пиццерии для детей отдельно подают тесто, чтобы они могли поиграть в пиццайоло.
Пицца на Аляске: потом коробку можно использовать в качестве мишени.
Пицца с креветками в виде… креветки!
Впечатляет: вот как выглядят куски гигантской пиццы на фоне грудных детей.
Девушка попросила сделать особую пиццу ко Дню святого Валентина для ее парня, который был в командировке. Ребята из пиццерии постарались в меру своих возможностей.
А как вам такая необычная печь для пиццы в виде диско-шара?
Коробка для пиццы, которая легко трансформируется в небольшой «гробик» для остатков.
Это гениально: бесплатные пробники пиццы — выбери лучший вкус!
Весьма экологичный подход: чтобы не тратить лишний картон, коробку для пиццы лучше сделать круглой.
Ммм… Кусок пиццы с кусочками пиццы! Дайте два.
Вот такие насадки на пальцы подают в пиццериях в Корее.
А какую пиццу предпочитаете вы?