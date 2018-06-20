20 примеров высшего пилотажа пиццестроения и пиццеводства

Ах, пицца! Как много в этом слове для сердца нашего слилось… Да будет благословен тот гений из Неаполя, который в начале XVII века приготовил первую пиццу (если верить итальянским городским легендам). С тех пор это замечательное блюдо начало свое победное шествие по планете, покорив сердца и желудки едоков из разных стран. Пиццерий в мире становится все больше, конкуренция все жестче, поэтому пиццеделам так важно выдумать что-нибудь этакое, что наверняка запомнится потребителям. Вот 20 примеров того, как пиццерии выдали максимум креатива, чтобы удивить клиента.

Источник: Bored Panda

Конный пицца-рыцарь. Из-за забастовки на бразильских заправках не было бензина, но это не остановило местных доставщиков пиццы.

Вот это сервис! Вместе с пиццей привезли соусы «Табаско» в ассортименте.

Чтобы ничего не перепутать, в местной пиццерии на пиццу кальцоне кладут ингредиенты начинки.

Немного дизайнерских инноваций — коробка-столик.

В Амстердаме есть пиццерия у канала — для лодок.

Неожиданная находка: пицца для накуренных — с дополнительной порцией мяса и сыра, картошкой фри (!) и палочками сыра моцарелла. Очень нажористо.

Специальный пакет для коробки, чтобы пицца в ней лежала ровно.

А эта коробка из-под пиццы легко трансформируется в одноразовые тарелки.

Коробка для пиццы, сделанная… из пиццы.

А в этой пиццерии для детей отдельно подают тесто, чтобы они могли поиграть в пиццайоло.

Пицца на Аляске: потом коробку можно использовать в качестве мишени.

Пицца с креветками в виде… креветки!

Впечатляет: вот как выглядят куски гигантской пиццы на фоне грудных детей.

Девушка попросила сделать особую пиццу ко Дню святого Валентина для ее парня, который был в командировке. Ребята из пиццерии постарались в меру своих возможностей.

А как вам такая необычная печь для пиццы в виде диско-шара?

Коробка для пиццы, которая легко трансформируется в небольшой «гробик» для остатков.

Это гениально: бесплатные пробники пиццы — выбери лучший вкус!

Весьма экологичный подход: чтобы не тратить лишний картон, коробку для пиццы лучше сделать круглой.

Ммм… Кусок пиццы с кусочками пиццы! Дайте два.

Вот такие насадки на пальцы подают в пиццериях в Корее.

А какую пиццу предпочитаете вы?