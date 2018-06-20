«Все было как в тумане». Пенсионерка из Иванова украла макароны у соседа

Пенсионерку из Иванова приговорили к условному сроку за кражу продуктов. Однако сосед пошел на мировую, сообщил корреспондент «360».

«Я взяла-то тут: бутылку масла, песок ну может с полкилограмма, да сливочное масло, уже распакованная пачка — и все», — рассказала женщина. Этого хватило, чтобы дело дошло до суда. А пенсионерка, по ее словам, всего-то хотела одолжить продуктов, как принято в деревне. «Тоже раньше занимала у соседей некоторых. То муки немножко займешь, то песку, то масла», — говорит она. Однако проблема в том, что, когда пенсионерка пришла за едой, соседа дома не было. Ее поймал с поличным внук соседа, внезапно вернувшийся из школы, он-то и вызвал полицию.

«Я когда вот это дело совершила, пришла домой, думаю, а что я сделала-то. А назад было уже никак. Я сидела, меня трясло. Думаю — нести назад, а мне назад уже было не сходить», — призналась женщина. Сосед пошел на мировую, сейчас они даже делятся продуктами друг с другом. Однако с одной оговоркой: если одного из них нет дома — ждут возвращения, а не хозяйничают на кухне сами.