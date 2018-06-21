Необходимый минимум: посуда, которая должна быть на вашей кухне

Любая хозяйка знает, что для создания кулинарных шедевров нужна правильная посуда. А если быть точнее — подходящая кастрюля. И тут возникает много вопросов. Какой она должна быть, что бы не только красиво расставить по шкафам, но и регулярно использовать? Какой объем выбрать? Какой материал? Из его должны быть изготовлены ручки? Давайте, разбираться.

Минимальный набор

Минимум 3 кастюли должны быть в вашей кухне, особенно, если вы любите готовить. Большая для супов и компотов (объем кастрюли выбирается из расчета 1л на каждого члена семьи). Такая же кастрюля пригодится и для варки спагетти, где нужен большой объем воды. Средняя кастрюля (2 литра) — удобна и функциональна. Можно сварить — потушитт гарнир, пельмени и даже пассеровтать овощи для салата. Маленькая кастрюлька (1 литр) поможет сварить сосиски или яйца, приготовить кашу или соусы. Если душа просит кулинарных подвигов, нужно дополнить ваш «кастрюлный» парк, как минимум еще одним экземпляром больше 5 л., продублировать среднюю и маленькую кастрюли, а также приобрести специальный ковшик для соусов с длинной ручкой.

Еще разумно будет приобрести сотейник — некий компромисс между кастрюлей и сковородой. При этом в сотейнике можно припускать, тушить, пассировать и просто варить, а за счет приземистой формы он станет и удобной посудой для варки спагетти.

Из какого материала должна быть кастрюля

Кастрюли различаются не только объемом, но и материалом. Эмалированные, тефлоновые, стальные, чугунные или алюминиевые — все они обладают своими плюсами и минусами. Для выбора есть две стратегии — либо брать самое современное, либо проанализировать свои кулинарные таланты и гастрономические привычки и тогда решить, что предпочесть.

Эмалированная посуда

Подходит для супов, компотов, гарниров. Большая — для холодцов.

Плюсы:мега-разнообразие дизайна, легкость и скорость закипания воды. В эмалированной кастрюле еще можно хранить еду в холодильнике.

Минусытребует бережного обращения, склонна к сколам, нельзя тереть с абразивами и кислотой. При малейшем повреждении эмали кастрюля становится непригодной к использованию.

Как выбрать:важно, что эмалированные кастрюли могут покрываться эмалью двумя способами: с помощью окунания либо напыления. Сегодня многие современные производители наносят на посуду эмаль с помощью напыления, но такое покрытие получается тонким и недолговечным. Способ нанесения покрытия легко определить, надо только найти на внешней стороне посуды 2-4 темные точки — это места, к которым были установлены крепежи перед покрытием эмалью.

Чугунная кастрюля

Переживает очередной пик популярности. Подходит и для тушения, и для варки, и для жарки, и для запекания блюд в духовке. Идеально в чугунной посуде получаются плов и мясные блюда.

Плюсы:долговечность, польза для здоровья («отдает» малые дозы железа), имеет натуральное антипригарное покрытие.

Минусы:тяжелый вес, нельзя мыть в посудомоечной машине, медленно нагреваются, нельзя хранить еду. Как выбрать: чем темнее, пористее и тяжелее чугун, тем он качественнее.

Тефлоновая посуда

Идеальна для диетических блюд.

Плюсы:быстро нагревается, не требует использования масла.

Минусы:недолговечность. Как только тефлоновое напыление повреждается, посуда становится вредна для здоровья. Как выбрать? Ориентироваться на известный бренд.

Керамическая кастрюля

Подходит тушения овощей, приготовления рагу и жаркого, дичи, также в ней можно запекать блюда в духовке.

Плюсы:экологочность, можно хранить еду, ничего не пригорает, долго удерживает тепло.

Минусы:тяжелый вес, требуют использования рассекателя пламени, боится царапин от металлических приборов и мытья абразивами веществами, от резкого перепада температуры может дать трещину или лопнуть. Выбираем, глядя на толщину — не менее 4 мм и большой вес.

Стеклянная кастрюля

Подходит для гарниров, супов, компотов, каш.

Плюсы:легка на вес и в уходе, подходит для духовки, микроволновки и хранения пищи в холодильнике.

Минусы:может разбиться от падения и треснуть резкого перепада температур, непригодна для газовых плит.

Кастрюля из нержавеющей стали

Выбор профессиональных поваров, подходит для варки и тушения.

Плюсы:прочность и долговечность, равномерный прогрев, легкость в уходе.

Минусы: высокая цена, медленный нагрев. Чувствуете скбя шеф поваром, тогда выбирать эту помуду андо так: 18/10, 08/13, 12/13 или 12/18. Первая цифра — это показатель содержания хрома в сплаве нержавеющей стали, а вторая — никеля. Чем больше первое значение, тем качественнее посуда.

Из двух однотипных моделей выбирайте ту, что с толстыми стенками. Чем толще они, тем медленнее прогрев, но тем равномернее распределяется тепло и дольше сохраняется. Крышка должна идеально прилегать к кастрюле, имееть отверстие для выпуска пара. Если у нее есть еще и отверстия для слива воды, а у кастрюли — носик, то сваренные макароны и овощи не нужно будет сваливать все на дуршлаг. Чем больше слоев антипригарного покрытия, тем лучше. Это указывают на дне или в приложенной к посуде книжке, где также указано, как ухаживать и хранить подобный экземпляр. Лучше, если ручки прикручены, а не приварены. Для больших кастрюль функциональнее будут две ручки по бокам, а для маленьких — одна длинная. Лучше не покупать кухонную посуду в наборе, а составить комплект из емкостей, разных и по размеру, и по виду материала.

Сейчас у многих на кухнях стоят индукционные плиты. Они отличаются повышенной безопасностью, по сравнению с газовыми и электрическими, но у тех, кто приобрел чудо-технику, возникает вопрос: индукция. Суть в том, что в замкнутом пространстве, под действием магнитного излучения, образуется ток. Плита оборудована стеклокерамической поверхностью, под ней располагается катушка из меди. Именно она ответственна за магнитные колебания. Дно специальной посуды является замыкающим контуром, который в связи с появлением тока быстро нагревается. При этом нагрев касается только кастрюли, либо сковородки, стеклокерамическая поверхность же остается холодной. Это очень удобно, например, если у вас дома есть дети и домашние животные. Но об этой посуде мы расскажем подробно в следующем матеиале.

Тект: Инна Щепетко

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