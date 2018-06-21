Таблица и правила введения прикорма для ребенка до года

Самой полезной, сбалансированной и легко усваиваемой пищей ребенка до года без сомнения является материнское молоко. Однако, как только ваш малыш достиг возраста 6 месяцев, необходимо подумать о введении в его пищевой рацион новых, незнакомых для него продуктов. Пришло время первого прикорма.

Правила первого прикорма

Для начала, хотелось бы предложить вам несколько универсальных правил введения первого в жизни малыша прикорма. У каждого из педиатров или специалистов-медиков иных направлений, а также опытных родителей и педагогов есть свои и, как им кажется, единственно верные рекомендации. С ними обязательно необходимо ознакомиться и принимать во внимание при вводе прикорма, но ориентироваться необходимо только на своего малыша.

Как определить, что ваш ребенок готов к введению в пищу новых продуктов? Детские врачи говорят, что необходимо в первую очередь обратить внимание на поведение малыша: если он, находясь за общим столом, проявляет интерес к содержимому тарелок взрослых, если после полугода ребенок начинает все чаще просить грудь (а у вас складывается ощущение, что он не наедается), если малыш очень подвижен и любознателен, самостоятельно сидит и делает попытки ползать. Все это говорит «за» введение прикорма, например не в 6, а в 5,5 месяцев. По согласованию с врачом введение новых продуктов (соков) возможно даже с 4 месяцев.

Перед началом прикорма убедитесь, что ваш ребенок абсолютно здоров. Это относится не только к здоровью пищеварительного тракта, но и к возможным простудным заболеваниям, постпрививочным состояниям, недомоганиям, которые связаны с прорезыванием зубов и т.д. Если в это время вы выехали с ребенком в другую местность (например, на морское побережье), у ребенка не должно быть симптомов акклиматизации.

Если вы практикуете искусственное вскармливание, на момент введения новых продуктов у вашего малыша не должно быть никаких аллергических проявлений.

Так как ребенок привык к грудному вскармливанию, а значит, вкусу и консистенции материнского молока (или молочной смеси), будьте готовы к тому, что первые попытки вводить в рацион ребенку незнакомую пищу могут закончиться неудачей (предлагайте ребенку новый продукт до 10-12 раз и только после этого в случае отказа переходите на другой). Чтобы все прошло более гладко, предложите ребенку попробовать новый вкус до начала основного кормления. А вот если вы предполагаете вводить фруктовые (сладкие) соки, то их лучше дать после завершения основного кормления.

Чтобы ребенок легче воспринял новую пищу, ее консистенция должна быть однородной. Внимательно следите за отсутствием в ней комочков или кусочков продуктов, все это может привести к трудностям с глотанием и возникновению рвотного рефлекса. Со временем, как только ваш малыш привыкнет к новому, пища должна стать более плотной и густой.

Внимательно следите за стулом ребенка, не увеличивайте порции и не вводите новые продукты до тех пор, порка малыш полностью не адаптируется к уже предложенному.

Основным правилом ввода прикорма является постепенность. Организм грудничка должен привыкнуть к новым продуктам и вкусам. Согласно порядку введения первого прикорма, начинать необходимо с совсем небольшого количества — первая порция должна составить не более 5 грамм. Как только вы убедитесь, что организм малыша принял новый продукт, можно начать увеличивать его количество и по истечении 4 недель довести размер порции до 150 — 180 грамм.

Чтобы ребенок привыкал к правильной схеме прикорма, старайтесь не предлагать ребенку один и тот же продукт дважды в течение дня.

Малыш достаточно быстро привыкает правильно есть — ложкой и в положении сидя.

Вводя в рацион ребенка овощные пюре, помните, что на первых порах оно должно состоять из одного продукта. И выбирать необходимо продукт, не вызывающий аллергии или повышенного газообразования в кишечнике. Со временем первый прикорм станет гораздо разнообразнее.

Согласно рекомендациям педиатров, нельзя начинать прикорм с так любимой многими мамами и папами манной каши. Большое содержание глютена может обернуться большими проблемами для здоровья малыша. Для начала прикорма выбирайте безглютеновые крупы, например, подойдет кукурузная каша, рисовая и гречневая каши.

Вводя прикорм, обратите внимание на запрет использования большого количества соли. Почки ребенка не в состоянии вывести соль из организма, если ее количество превышает допустимый уровень.

При использовании новых продуктов помните о разной степени их аллергенности, особенно это относится к фруктам и фруктовым сокам. Не являются аллергенами — зеленые яблоки, груши, крыжовник (сорта зеленого цвета), к слабым аллергенам можно отнести — красные яблоки, персики, алычу, бананы, а вот такие продукты, как любые ягоды (виноград, малина, клубника, земляника, ежевика и т.д.), гранаты, а также экзотические фрукты являются сильнейшими аллергенами.

Оптимальный временной интервал для введения разных видов продукта — 7-8 дней, именно за это время организм малыша сможет полностью адаптироваться к продукту или дать вам понять, что что-то не так.

Чтобы вам было проще, мы приведем примерную таблицу ввода в рацион ребенка овощных пюре.

Первый, ознакомительный день

Любое односоставное овощное пюре. 1 чайная ложка (5 грамм продукта).

Второй день

2 чайные ложки пюре (примерно 10 грамм). Не предлагайте один и тот же продукт дважды в день.

Третий день

3 чайные ложки пюре (примерно 15 грамм)

Четвертый день

4 — 5 чайных ложек пюре (примерно 20-25 грамм)

Если вы убедились, что предложенный прикорм не вызывает у малыша аллергии, непереносимости или стойкого отказа, вы можете начать увеличивать его порции.

Пятый день

50 грамм

Шестой день

100 грамм

Седьмой день

150 грамм

Источник фото: shutterstock.com Таблица введения прикорма

Возраст ребенка

Вводимый в качестве прикорма продукт

6 месяцев

На протяжении первой недели вводим овощи — однокомпонентное овощное пюре из моркови, кабачка, тыквы, с осторожностью брокколи и цветная капуста (может вызвать сильное вздутие живота и привести к появлению колик).

7 месяцев

В этом возрасте можно впервые попробовать вводить безмолочные каши, например, кукурузную и гречневую (также можно использовать и рисовую крупу, при этом важно следить за регулярностью стула ребенка). К 7 месяцам кишечник ребенка готов к переработке картофеля — самого часто используемого крахмального клубня. Не вводите в рацион питания ребенка картофель ранее указанного времени, это чревато проблемами с кишечников — плохим перевариванием, болями и ухудшением стула ребенка.

8-9 месяцев

В этом возрасте пришло время вводить в рацион питания куриные яйца. Делать это надо крайне аккуратно: яйцо должно быть свежим и сварено вкрутую, для малыша можно использовать только желток (белок гораздо более аллергенен, чем желток), начните с ¼ чайной ложки, подождите 2-3 дня и повторите в той же дозе. Внимательно следите за малышом, фиксируйте малейшие проявления аллергических реакций. Если вас что-то смущает, прекратите давать яйца и проконсультируйтесь с врачом. После предварительной консультации со специалистом дайте попробовать малышу кефир, при этом особое внимание убелите его качеству и специфике приготовления, лучше, если он будет специальный детский или приготовленный на детской молочной кухне. Такой кефир содержит массу полезных для ребенка веществ (белка, натуральных пробиотиков, витаминов группы В, кальция), улучшает состояние кишечника и иммунитета ребенка. Ближе к 9 месяцу вводите в рацион ребенка творог. Это продукт, содержащий белки, фосфор, кальций, витамины группы В. Творог должен быть изготовлен из натурального цельного молока с использованием живых кефирных белков или молочнокислых бактерий. Жирность творога может быть различной от 3,8% до 10% и выше. Начинать знакомство ребенка с творогом лучше с менее жирного продукта.

10 -12 месяцев

Ближе к 12 месяцам вводите рыбу, нежирные и умеренно жирные сорта (минтай, хек, судак, речной окунь, лещ, сом, карп). По мнению специалистов, рыбный белок усваивается человеческим организмом на 97%, тогда как белок мяса — только на 88%. Рыба — источник аминокислот, кальция и фосфора. Вместе с тем, вводить рыбу надо очень аккуратно, обращая внимание на малейшие возможные проявления аллергических реакций. Как только вашему малышу исполнился 1 годик, можно впервые попробовать молочные каши. Предварительно вам придется сделать выбор — использовать готовые детские каши, продающиеся в упаковках, или приготовить их самостоятельно из безглютеновых круп? Педиатры советуют использовать готовые продукты, так как они обогащены железом, цинком, калием и другими важными и полезными для правильного развития ребенка веществами.