Ещё
Рецепт дня: готовим самый вкусный сэндвич для пикника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: готовим самый вкусный сэндвич для пикника 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Пошаговая инструкция из видеоролика поможет вам приготовить идеальные сэндвичи для всей семьи!
Казалась, еще недавно были майские праздники, на которых все открыли дачный сезон, как уже лето идет полным ходом. Многие уже успели провести не одни выходные на природе и вдоволь наестся вкусными шашлыками.
Если мясо с овощами на костре вам уже наскучило или вы не любите сидеть на одном месте и лучший отдых для вас — это путешествие, тогда предлагаем вам отправиться всей семьей на пикник. А как известно, неотъемлемой частью пикника является вкусная и простая в транспортировке еда. Идеальным вариантом для такого выезда на природу станет сэндвич. И не просто сэндвич, а суперсэндвич с любимыми ингредиентами. В видеоролике вы найдете подробный рецепт, который поможет вам почувствовать себя профессиональным шеф-поваром.
Включайте видео, строго следуйте рецепту и наслаждайтесь вкусным сэндвичем, приготовленным с душой!
Letidor.ru: последние новости
Как увеличить количество грудного молока: мнение российских и зарубежных врачей Что можно и что нельзя есть в жару детям и будущим мамам В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать клубнику
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото48
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться5
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение