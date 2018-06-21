Рецепт дня: готовим самый вкусный сэндвич для пикника

Пошаговая инструкция из видеоролика поможет вам приготовить идеальные сэндвичи для всей семьи!

Казалась, еще недавно были майские праздники, на которых все открыли дачный сезон, как уже лето идет полным ходом. Многие уже успели провести не одни выходные на природе и вдоволь наестся вкусными шашлыками.

Если мясо с овощами на костре вам уже наскучило или вы не любите сидеть на одном месте и лучший отдых для вас — это путешествие, тогда предлагаем вам отправиться всей семьей на пикник. А как известно, неотъемлемой частью пикника является вкусная и простая в транспортировке еда. Идеальным вариантом для такого выезда на природу станет сэндвич. И не просто сэндвич, а суперсэндвич с любимыми ингредиентами. В видеоролике вы найдете подробный рецепт, который поможет вам почувствовать себя профессиональным шеф-поваром.

Включайте видео, строго следуйте рецепту и наслаждайтесь вкусным сэндвичем, приготовленным с душой!