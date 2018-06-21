15 гениальных способов применения соли

Содержание1. Для усиления сладости блюд2. Для сохранения яркости фруктов3. Для яйца-пашот, приготовленного как профи4. Для придания мягкости овощам5. Для уравновешивания кислого вкуса в блюдах6. Для проверки свежести яиц7. Для более быстрого приготовления блюд8. Для сохранения свежести овощных нарезок9. Чтобы молоко не скисло10. Для лучшего очищения зелени11. Для лучшего очищения яиц12. Для приготовления маринадов13. Для более быстрого взбивания крема14. В качестве консерванта при приготовлении солений15. Для продления срока годности твердого сыра

Соль — это больше чем просто приправа. Но как же часто мы ее недооцениваем! И хотя популярно мнение, что мы пересаливаем пищу, опыт шеф-поваров показывает: совсем наоборот, мы забываем о соли там, где она действительно нужна! 15 гениальных и неожиданных способов использования пищевой добавки представляет MedAboutMe.

1. Для усиления сладости блюд

Несмотря на очевидный парадокс, многие кулинары добавляют соль в сладкие блюда. Это нужно для того, чтобы усилить их вкус и пикантность. Шеф-повар Вина Арора рассказывает, что все тайские десерты в обязательном порядке содержат соль — чтобы сбалансировать вкус и «остроту» сахара. Примером прекрасного сочетания двух приправ является соленая карамель с орехами — невероятно вкусное и запоминающееся блюдо!

2. Для сохранения яркости фруктов

Если нарезанные фрукты оставить на час, мякоть начнет окисляться, и они быстро потемнеют. Чтобы этого не случилось, подержите кусочки фруктов в подсоленной воде, прежде чем разложить их на блюде. Эта простая мера к тому же поможет сохранить яркость блюд. Особенно хорошо она работает в отношении яблок, груш и… картофеля (хотя это — не фрукт).

3. Для яйца-пашот, приготовленного как профи

Идеальные яйца-пашот можно приготовить в обычном сотейнике без использования специальных приспособлений. Для этого доведите воду до кипения, положите в нее соль, и налейте немного белого или столового уксуса. При помощи венчика размешайте воду так, чтобы получилась воронка, и ближе к стенкам посуды вылейте яйца комнатной температуры. Чтобы желток получился жидким, подержите их в воде 1,5 минуты, прежде чем переложить на тарелку. Любите погуще? Варите 3-4 минуты!

4. Для придания мягкости овощам

«Соль помогает привлечь влагу из овощей и смягчает их быстрее», — рассказывает домашний повар Малини Сахней. Если вы, к примеру, готовитесь запечь или поджарить ломтики баклажанов, подсаливание будет способствовать выделению сока и скорейшему размягчению овощей. К тому же вместе с соком уйдет горечь.

Всегда используйте соль, когда вы готовите крахмалистые продукты питания — картофель, брюкву, свеклу, редьку и кабачки.

5. Для уравновешивания кислого вкуса в блюдах

Не только сочетание соли и сахара прекрасно, но и соли и кислоты в блюдах! В следующий раз, когда вы будете готовить лимонный пирог или винегрет со свеклой или салат с квашеной капустой, обязательно положите щепотку соли, и блюда порадуют неожиданными вкусовыми ощущениями.

Это интересно!

На краю самой большой в мире соляной пустыни — Салар де Уюни — в Боливии, есть отель, который почти полностью возведен из соли. На его создание строители израсходовали 10 тысяч тонн соли. Вся мебель в отеле — стол, стулья, диваны созданы из белой пищевой добавки. Отель расположен на высоте 3650 метров над уровнем моря и является уникальной достопримечательностью.

6. Для проверки свежести яиц Если вы купили яйца в магазине и не уверены в их свежести, проведите простой тест! Положите две чайных ложки соли в стакан холодной воды и аккуратно погрузите яйцо в приготовленный раствор. Свежее яйцо сразу же утонет, в то время как старое будет плавать на поверхности.

7. Для более быстрого приготовления блюд

Если не терпится скорее закончить кулинарные эксперименты на кухне, используйте поваренную соль! Добавьте одну или две щепотки в воду, чтобы она быстрее закипела и температура кипения оставалась стабильно высокой.

А во время приготовления зажарки присолите овощи и подержите их немного под крышкой. Лук и морковь дойдут до кондиции быстрее и получаются хрустящими.

8. Для сохранения свежести овощных нарезок

Если вы готовите салат из свежих овощей и зелени перед приходом гостей, обязательно присолите его. Это сохранит «хрусткость» ингредиентов салата, по крайней мере, на 4 часа. Но усилит выделение сока.

9. Чтобы молоко не скисло

Любите свежее молоко, но нет времени сбегать к ближайшему супермаркету? Как только вы видите, что подходит срок годности молока в холодильнике, положите в него щепотку соли. Это сместит сроки скисания продукта — правда, ненадолго.

10. Для лучшего очищения зелени

Приходилось ли вам покупать свежие пучки зелени или листовых овощей в больших объемах? Как бы вы ни старались их хорошенько вымыть, на них все равно остаются микроскопические частички грязи, которые потом хрустят на зубах. Чтобы избавиться от них, прежде чем вы перейдете к мытью, замочите зелень в миске воды с двумя-тремя чайными ложками соли. Оставьте их на 15-20 минут, после чего хорошенько встряхните и промойте продукты под проточной водой. Листочки и стебли зелени станут идеально чистыми.

Осторожно!

Употребление слишком большого количества соли — более 1 грамма на килограмм массы тела человека, опасно для жизни. Известно, что в Китае соль когда-то использовалась в качестве инструмента для ритуальных самоубийств, особенно среди знати, поскольку приправа была очень дорогой.

11. Для лучшего очищения яиц Знаете ли вы, что яйца, сваренные в слегка подсоленной воде, легче очищаются от скорлупы? А во время варки они еще и не трескаются. Не тратьте время напрасно — в следующий раз, когда надумаете перекусить яйцами вкрутую, присолите воду для варки!

12. Для приготовления маринадов

Использование соли в приготовлении маринадов — классика, которая делает мясо, рыбу и овощи мягкими, буквально тающими во рту. Шеф-повар Вики Ратнани рассказывает, что если выдержать на протяжении 12 часов большие кусочки мяса в маринаде, они станут сочными и нежными, уйдет жесткость и излишняя твердость.

13. Для более быстрого взбивания крема

Гости уже на пороге, а вы не успели взбить крем и украсить торт? Добавьте щепотку соли к яичным белкам или сливкам, и крем будет взбит в рекордно короткие сроки! Кроме того, масса получится более воздушной и высокой, чем обычно.

14. В качестве консерванта при приготовлении солений

Соль играет важнейшую роль в процессе сквашивания продуктов. Она контролирует процессы брожения и предупреждает рост зловредной микрофлоры. За счет этого фрукты и овощи приобретают новые оттенки вкуса. Стоит только вспомнить квашеную капусту, моченые яблоки или малосольные огурцы.

15. Для продления срока годности твердого сыра

Любите твердые сыры, но они слишком быстро черствеют? Научитесь их правильно хранить, и вы забудете об этой проблеме! Срез сыра останется в неизменном состоянии, если перед хранением в холодильнике вы обернете его в легкую ткань, предварительно выдержанную в соленой воде, а потом высушенную. В такой «одежке» сыр не потеряет вкус и свежесть, по крайней мере, еще неделю.

Комментарий экспертаРузанна Азатовна Еганян, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России

Поваренная соль — продукт необходимый для жизнедеятельности человека. Она участвует в обмене веществ, обеспечивает осмотическое давление в сосудистом русле, объем крови, формирует потенциал мембран клетки, участвует в стабилизации кислотно-щелочного равновесия организма. Она является мощным консервантом, обеспечивает форму и вес продуктов при приготовлении.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное количество потребляемой соли не должно превышать 5 г. Принимается в расчет и скрытая соль, которая содержится в гастрономических продуктах и хлебобулочных изделиях.

В России потребление поваренной соли превышает в среднем 12 г в сутки. При этом в основном это обеспечивается хлебобулочными изделиям и гастрономическими продуктами. Поэтому для снижения потребления поваренной соли мы рекомендуем 3 пути: снизить потребление солений, маринадов, соленых соусов, копченостей, меньше использовать соли при приготовлении пищи, и не досаливать пищу за столом.

Эпидемиологические исследования на десятках тысяч людей во многих странах мира показали достоверную связь между уровнем артериального давления и потреблением поваренной соли. В странах с высоким потреблением поваренной соли, например в Китае (14 г в день), риск инсульта и смертность от него в 3-4 раза выше, чем в США, где в среднем потребляют ежедневно на 5 г меньше (8-9 г). Установлено также, что снижение потребления соли на 2-2,5 г (половина чайной ложки) на 30% снижает риск инфарктов, инсультов, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

С потреблением поваренной соли связано и развитие хронических гастритов, а также артрозов и артритов. В настоящее время появились сведения о неблагоприятном воздействии ограничения поваренной соли у больных диабетом 1 типа.

На основании этого в разрабатываемой Стратегии профилактики нашего Центра предусмотрено снижение потребления поваренной соли на 30%. Это одна из девяти добровольных целей, продиктованных ВОЗ для снижения заболеваемости и смертности в различных странах мира.

Конечно, ограничить потребление соли человек может и сам, сократив использование соли при употреблении несоленой пищи. Но остается проблема продуктов, которые выпускаются пищевой промышленностью — консервы, готовые соусы, колбасно-ветчинные гастрономические изделия и т.п. И здесь требуются уже совместные усилия и государства, и производителей, и торговли, и общественного питания. Потребителю же можно посоветовать внимательнее изучать упаковки продуктов и не злоупотреблять содержащей соль гастрономией.

Комментарий экспертаЭмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, врач клиники тибетской медицины в г. Москва

В тибетской медицине вкус определяется содержанием первоэлементов, из которых образуются все вещества, включая продукты питания. Они определяют свойства этих продуктов и их вкус. Соленый вкус образуется двумя элементами — Вода и Огонь. Он согревает организм, поэтому полезен как средство профилактики и лечения болезней холода. Это нервные расстройства, онемения, двигательные нарушения, ожирение, болезни суставов, пониженный иммунитет, хронические болезни органов дыхания, включая бронхиты, бронхиальную астму.

В тибетском медицинском трактате «Чжуд-Ши» написано, что соль усиливает тепло в организме и улучшает прохождение нервных импульсов. Поэтому она помогает при парезах, параличах, туннельных синдромах, связанных с зажатием нервов в запястье, локте. Этими синдромами часто страдают люди, которые много часов проводят за компьютером, манипулируя мышкой. В том же трактате сказано, что соленый вкус улучшает подвижность тела, помогает при запорах.

Избыточное употребление соли опасно расстройством регулирующей системы Желчь, или Мхрис-па. Это приводит к ранней седине, облысению, морщинам. Особенно опасен избыток соли при болезнях крови и кожных заболеваниях.

Тибетские фитопрепараты, которые используются для улучшения обмена веществ и пищеварения, обычно имеют солено-жгучий вкус. Это не случайно. Жгучий и соленый вкусы ускоряют обмен веществ. При замедленном пищеварении калории, которые поступают с пищей, откладываются в виде жира. Соленый вкус препятствует этому. Поэтому при похудении нисколько не полезны бессолевые диеты.

Элемент Вода, который образует соленый вкус, полезен для системы Ветер, или Рлунг. Эта система отвечает за нервную регуляцию, работу мозга, иннервацию тела. Для нее вредна сухая, грубая пища. Она приводит к дисбалансу этой системы и таким симптомам, как тревога, беспокойство, частые, резкие и беспричинные смены настроения, бессонница, страхи, подавленное настроение. Соленая пища позитивно влияет на эту систему, а соленый вкус может использоваться как средство профилактики ее расстройств.

Но при избыточном употреблении соли элемент Вода чрезмерно усиливается, что может привести к отекам, лимфостазам и другим проявлениям расстройства системы Слизь. Поэтому пища должна содержать столько соли, чтобы максимально проявился ее вкус. Пресная пища приводит к болезням холода Слизи, включая иммунодефицит, хронические воспаления слизистых поверхностей, суставов, гормональные расстройства, ожирение и гинекологические заболевания. Поэтому она вредна. С другой стороны, пища не должна быть соленой. В противном случае это приведет к расстройству системы Желчь, или Мхрис-па, которое чревато болезнями поджелудочной желез, печени, кожными высыпаниями и проблемами волос.

Таким образом, одинаково опасно недосолить и пересолить пищу. Особенно нежелательно пересаливать продукты, которые сами по себе обладают согревающим действием. В первую очередь, это относится к рыбе. Пересаливать рыбу опасно для здоровья. Нельзя пересаливать также редьку, редиску, хрен, баранину, мясо птицы. Опасен избыток соли в сочетании с пряностями.

Пересол охлаждающих продуктов менее опасен. Это картофель, капуста и почти все овощи, свинина, молочные продукты. Последние, а именно молоко и кефир, хорошо нейтрализуют избыток соли.

Комбинация охлаждающих продуктов с солью может дать выраженный профилактический или лечебный эффект. Пример — засоленные лимоны. Лимон обладает охлаждающим действием, соль — согревающим. Их комбинация помогает усилить иммунитет и улучшить обменные процессы, поэтому соленые лимоны можно использовать как средство против лишнего веса.

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